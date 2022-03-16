الحوثيون: نرحب بالمحادثات مع التحالف بقيادة السعودية لكن في بلد محايد

قالت جماعة الحوثيين، اليوم الأربعاء، إنها ”سترحب بإجراء محادثات مع التحالف الذي تقوده السعودية، لكن المكان يجب أن يكون دولة محايدة، بما في ذلك دول خليجية“، مؤكدة أن ”رفع القيود عن الموانئ اليمنية، ومطار صنعاء، يجب أن يكون أولوية“.

وذكرت الجماعة، في بيان، أنه ”ليس من المنطقي ولا المنصف أن تكون الدولة المضيفة للمحادثات راعية للحرب والحصار“، على حد تعبيرها.

وقال مسؤولان خليجيان لـ“رويترز“، أمس الثلاثاء، إن ”مجلس التعاون الخليجي، ومقره السعودية، يدرس دعوة الحوثيين، وأطراف يمنية أخرى، إلى مشاورات في الرياض هذا الشهر“.

وذكر المسؤولان أن ”المباحثات المرتقبة ستكون في العاصمة السعودية الرياض، وأنها تأتي في إطار مبادرة أممية لإنهاء الحرب اليمنية التي ستدخل عامها الثامن بعد أيام“.

وأوضح المسؤولان أن ”المباحثات ستتناول الجوانب العسكرية، والسياسية، والاقتصادية، للحرب بين الحوثيين المدعومين من إيران، والتحالف العربي الذي تقوده الرياض“، وأشاروا إلى أن ”الدعوات الرسمية ستصل إلى المعنيين خلال أيام“.

وسيكون الحوثيون ضيوفًا على الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، وسيحصلون على ضمانات أمنية لإجراء المحادثات المقررة، بين 29 آذار / مارس و7 نيسان / أبريل المقبل.

وقالت وكالة ”رويترز“ إنه ”من غير الواضح ما إذا كان الحوثيون الذين يسيطرون على معظم الشمال اليمني منذ 2014 سيقبلون بالذهاب إلى الرياض أم لا“.

لكن المسؤولين قالوا إن ”الرئيس عبد ربه منصور هادي وافق على إجراء المفاوضات“.

وتأتي الاجتماعات المرتقبة بعد عام من رفض الحوثيين مبادرة سعودية لإنهاء القتال، وبعد فشل العديد من المبادرات الأممية والأمريكية التي طرحت خلال العام الماضي.

وكان الطرفان أجريا مشاورات في الكويت، العام 2015، لكنها لم تصل إلى صيغة لوقف القتال الذي أودى بحياة أكثر من 377 ألفًا، بحسب الأمم المتحدة.

وأجرى مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، الأسبوع الماضي، محادثات مع الأطراف اليمنية بهدف بناء إطار لمفاوضات سياسية شاملة.