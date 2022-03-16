تعهد أمريكي بتقديم 585 مليون دولار مساعدات جديدة لسكان اليمن

تعهدت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الأربعاء، بتقديم 585 مليون دولار تمويلا جديدا لليمن، هذا العام، في إطار حملة لجمع الأموال تقودها الأمم المتحدة، وفقاً لما أفاد به وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن.

وتسعى الأمم المتحدة لجمع ما يقرب من 4.3 مليار دولار لليمن الذي تمزقه الحرب، إذ تعاني الحملة الإنسانية من نقص التمويل حتى قبل أن يتحول الاهتمام العالمي إلى الصراع في أوكرانيا.

وقال بلينكن إن هذا يرفع إجمالي مساهمة الولايات المتحدة لليمن منذ بدء الصراع إلى 4.5 مليار دولار، بحسب ما أوردته وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقالت وكالات تابعة للمنظمة الدولية إن أكثر من 17 مليونا في اليمن يحتاجون لمساعدات غذائية وإن الرقم قد يزيد إلى 19 مليونا في النصف الثاني من العام.

وبحلول شهر ديسمبر/ كانون الأول، قد يصل عدد من يعانون من الجوع الشديد 7.3 مليون.

وقال كارل سكاو المسؤول في وزارة الخارجية السويدية: ”على الرغم من أن أوكرانيا تحتاج اهتمامنا وتركيزنا العاجل حاليا، وهو أمر مفهوم ومطلوب، لكن لا يمكن أن نهمل ونسيء إدارة الأزمات الأخرى“.

وذكر ينس لايركه المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن ”ثمة آمالا في تعهدات سخية، لكن الهدف من الحدث الذي يستمر يوما واحدا ليس جمع 4.27 مليار دولار بالكامل“، مضيفا أن ”جمع الأموال سيستمر“.

وبدأ أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة اجتماعا ليوم واحد بمناشدة عاجلة للمانحين ”بالمساهمة بسخاء“.

وأضاف: ”علينا فعل كل ما يمكن لسد فجوات التمويل الراهنة ودعم توصيل المساعدات، لا يمكن قطع المساعدات الإنسانية عن السكان“.

واضطرت وكالات الإغاثة بالفعل لخفض أو وقف المساعدات الغذائية والصحية وغيرها من المساعدات الحيوية في اليمن الذي يشهد انهيارا للاقتصاد والخدمات الأساسية بفعل الحرب.

وقال جوتيريش في رسالة مصورة: ”انخفاض التمويل ينذر بكارثة“، مضيفاً أن ”نحو أربعة ملايين يعيشون في مدن رئيسية قد يحرمون من الحصول على مياه شرب صالحة في الأسابيع المقبلة، كما قد تحرم النساء من خدمات الرعاية الصحية“.

وحذر برنامج الأغذية العالمي يوم الإثنين من أن غياب التمويل الجديد الحقيقي يعني تفشي الجوع الذي قد تليه مجاعة واسعة النطاق.

وتضررت ميزانية المانحين بسبب الجائحة وأزمة أفغانستان والآن بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، كما توجد مخاوف تتعلق أيضا بتدخل الحوثيين في إمدادات الغذاء.