اليمن.. قتيلان بانفجارين غامضين في صنعاء

قتل شخصان وأصيب 5 آخرون، الاثنين، إثر انفجارين غامضين بالعاصمة اليمنية صنعاء، الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، وسط إجراءات حوثية مشددة في موقع الانفجارين، وتضارب الأنباء الواردة بشأن سببهما.

وقالت مصادر محلية في صنعاء، لـ“إرم نيوز“، إن ”انفجار عبوتين ناسفتين، في شارع 22 مايو جنوبي العاصمة صنعاء، تسببا بمقتل شخصين وإصابة 5 آخرين بجراح“، مضيفة أن ”تفاصيل الانفجارين لا تزال غامضة، وسط طوق أمني فرضته ميليشيات الحوثيين على الحي المستهدف فور الحادثة“.

في حين أشارت مصادر أخرى إلى أن ”ميليشيات الحوثيين تحاول نشر الرعب في صفوف المدنيين بصنعاء، من خلال زرع المتفجرات وتفجيرها، ومن ثم الإعلان عن مخطط يستهدف العاصمة اليمنية، للسيطرة على عمليات الغضب الشعبي المتصاعدة إثر الأزمات المعيشية المتلاحقة، والإعلان عن حالة طوارئ تستهدف خلايا إرهابية؛ بهدف إخماد أي احتجاجات“.

من ناحيته، نقل موقع ”أنصار الله“ التابع لميليشيات الحوثيين عن المتحدث باسم وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين عبدالخالق العجري قوله إن ”الانفجار الذي حدث في شارع 22 مايو أمام فندق الشذروان بمديرية السبعين في صنعاء، ناجم عن عبوتين ناسفتين انفجرتا بشخصين حاولا وضعهما أمام الفندق“.

وأضاف العجري أن ”الانفجار تسبب بإصابة 4 مواطنين، بينهم حارس الفندق، وأن التحقيقات لا تزال جارية للكشف عن ملابسات الجريمة“.

من جهتها، ذكرت النسخة الخاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“، أن ”الأجهزة الأمنية ستكشف غدًا عن عملية أمنية استخباراتية نوعية، أسقطت مخططا لاستهداف العاصمة صنعاء وبعض المحافظات بعدد من السيارات المفخخة“.

وتشهد العاصمة صنعاء موجة احتجاجات شعبية ضد ميليشيات الحوثيين بشكل غير مسبوق، إثر تسببها بتصاعد حدّة الأزمات الاقتصادية والمعيشية، كنفاد المحروقات وغاز الطبخ وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

وانتشرت خلال الأسبوع الماضي في صنعاء شعارات جدارية تناهض الحوثيين وتطالب برحيلهم في عدد من أحياء المدينة، ما تسبب في زرع مخاوف لدى الحوثيين من فقدان سيطرتهم على العاصمة اليمنية، ما استدعى قيامها بتنفيذ حملات اعتقال عشوائية، ونشر مسلحيها المقنعين في مناطق متفرقة من صنعاء.