المبعوث الأممي إلى اليمن يلتقي بوفد "الانتقالي الجنوبي" في عمّان

يواصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بالعاصمة الأردنية عمّان، مشاوراته الثنائية مع مختلف الأطراف اليمنية، للأسبوع الثاني تواليًا، لمناقشة الإطار العام تمهيدًا لانطلاق عملية تسوية سياسية مستدامة في اليمن.

والتقى غروندبرغ وفريق عمله بعمّان، اليوم الإثنين، وفدًا ممثلًا عن المجلس الانتقالي الجنوبي، بجنوب اليمن، مكوّن من الممثل الخاص لرئيس المجلس الانتقالي للشؤون الخارجية، عمرو البيض، ورئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية، ومسؤول الشؤون السياسية والتخطيط بالشؤون الخارجية للانتقالي الجنوبي، لمناقشة أولويات العملية السياسية الشاملة.

وذكر الموقع الرسمي للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن وفده شدد على ”ضرورة وضع إطار خاص لمعالجة قضية دولة الجنوب ضمن مفاوضات العملية السياسية الشاملة التي ترعاها الأمم المتحدة، وأهمية أن تبدأ المشاورات دون أي شروط مسبقة، كما أشار إلى ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الأخير 2624“.

وأكد وفد المجلس الانتقالي، على أن الوضع الاقتصادي والإنساني يمثّل ”أولوية تستوجب وضع معالجات جادة، وتكاتف جميع الجهود المحلية والإقليمية والدولية للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة التي يعاني آثارها المواطنون في أنحاء الجنوب واليمن كافة على حدٍ سواء“.

وتطرقت مشاورات المبعوث الأممي ووفد الانتقالي الجنوبي، إلى مجموعة من القضايا الملحّة، حيث استعرض وفد الانتقالي الجنوبي ”سُبل حل هذه القضايا بما يجسد واقع مطالب شعب الجنوب وقضيته الوطنية ومستقبله السياسي“، بحسب ما ذكره موقع المجلس.

وكان المبعوث الأممي، قد اختتم يوم الخميس الماضي، الأسبوع الأول من مشاوراته الثنائية مع مختلف الأطراف اليمنية، بعد لقائه بقيادات من أحزاب المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، ”لمناقشة أفكار حول إطار العمل، بما في ذلك عملية متعددة المسارات تهدف إلى رسم مسار نحو تسوية سياسية مستدامة للنزاع“، وفق ما ذكره مكتبه.

ومن المقرر أن تتواصل لقاءات غروندبرغ خلال الأيام المقبلة، بممثلين عن مؤتمر حضرموت الجامع، وممثلين عن المجتمع المدني، فضلا عن خبراء أمنيين واقتصاديين.

وأكد مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، أن ”الهدف من المشاورات هو جمع الأفكار والآراء والاقتراحات، بطريقة صادقة وصريحة، حول الأولويات العاجلة وطويلة الأمد للمسارات السياسية والأمنية والاقتصادية“، وفق قوله.