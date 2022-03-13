الجيش اليمني يعلن تكبيد الحوثيين "خسائر فادحة" جنوب مأرب

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأحد، أن قواته كبدت عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية، ”خسائر فادحة“ في الأرواح والعتاد جنوب محافظة مأرب، خلال الساعات الماضية.

ونقل الموقع الرسمي للجيش اليمني ”سبتمبر نت“ عن أحد القيادات العسكرية الميدانية، قوله إن ”العشرات من الحوثيين سقطوا بين قتيل وجريح، إلى جانب فرار آخرين في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب“.

وأضاف القيادي أنه ”تم تدمير عدد من آليات الحوثيين إثر قصف مدفعي، واستعادة 3 أطقم عسكرية بما عليها من عتاد“.

وأشار إلى أن ”مقاتلات التحالف العربي استهدفت تجمعات وآليات حوثية جنوب مأرب، ما أسفر عن مصرع عدد من عناصر الميليشيات، وتدمير تعزيزات عسكرية لهم“.

نزع ألغام حوثية

من جانب آخر، أعلن مشروع الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ”سام“، انتزاع 1352 لغمًا زرعها الحوثيون في مختلف مناطق اليمن، خلال الأسبوع الثاني من شهر آذار/الجاري.

وأوضح ”سام“ في بيان له أنه ”انتزع 14 لغمًا مضادًا للأفراد، و935 لغمًا مضادًا للدبابات، و395 ذخيرة غير متفجرة، و8 عبوات ناسفة“.

ويرتفع بذلك، عدد الألغام التي نزعت، منذ بداية الشهر الجاري، إلى 2438 لغمًا، وفق المشروع.

لجنة عسكرية

في غضون ذلك، باشرت لجنة عسكرية مشكلة من الرئيس اليمني، ووزارة الدفاع، وهيئة الأركان، مهامها، يوم الأحد، بنزول ميداني للاطلاع عن قرب، وتلمس احتياجات قوات الجيش المرابطة على الجبهات المشتعلة مع الحوثيين.

واطلعت اللجنة على احتياجات ومتطلبات جبهة الضالع جنوب اليمن، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية ”سبأ“ بنسختها الشرعية.

وأشارت الوكالة إلى أن ”اللجنة التقت بمحافظ الضالع، وقائد المنطقة العسكرية الرابعة، وعدد من القيادات العسكرية“.

وأوضحت أن مهامها تشمل ”النزول إلى المناطق العسكرية الأولى والرابعة، وكذلك المنطقة العسكرية الثانية، بهدف الربط والتقييم الإداري واللوجيستي للمناطق والمحاور العسكرية“.

وأكد رئيس اللجنة نائب رئيس هيئة الإسناد اللوجستي اللواء الركن علي الفضلي، أن ”اللجنة ستعمل على إعداد تقرير يتضمن كافة الاحتياجات للعمل على مناقشتها بصورة استثنائية، تقديرًا للتضحيات الجسيمة التي يقدمها الأبطال في محور الضالع“، بحسب ”سبأ“.

يذكر أن الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، كان قد وجه، أمس السبت، الحكومة ووزارة الدفاع، إلى الاهتمام بالمؤسسة العسكرية، وتلبية كافة مطالبها واحتياجاتها، علاوة على ”ملف أسر الشهداء والجرحى، وتذليل الصعوبات الماثلة أمامه“.