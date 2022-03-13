اليمن.. "أطباء بلا حدود" تُوقف بعض أنشطتها في مأرب بعد اختفاء اثنين من موظفيها

أعلنت منظمة ”أطباء بلا حدود“، مساء اليوم الأحد، عن إيقاف بعض أنشطتها الإنسانية في اليمن احتجاجًا على اختفاء اثنين من موظفيها قبل أسبوع في محافظة حضرموت في الشرق، وهما في طريقهما إلى محافظة مأرب في الشمال الشرقي.

واعتبرت المنظمة الطبية الخيرية في بيان اطلعت عليه ”رويترز“، أن ”ما حدث عمل عنيف غير مقبول“، وعبرت عن ”قلقها إزاء تعرض فرق المنظمة العاملة في المنطقة الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا للخطر في الوقت الراهن“.

وأكد البيان أن ”المنظمة ستُوقف أنشطتها في 5 عيادات طبية متنقلة من أصل 8 عيادات، كما ستسحب دعمها لمستشفى مأرب العام بالكامل“. مؤكدة ”إدراكها لانعكاسات هذا القرار وتأثيره المباشر على عمل فريقها في اليمن، وعلى احتياجات أهالي مأرب الطبية والإنسانية“، لكنها قالت إن ”أولوياتها، اليوم، تتمثل في عودة آمنة وسريعة لموظفيها المفقودين“.

وكان مصدر أمني قال لـ“رويترز“، في السادس من مارس/ آذار، أن مسلحين في اليمن خطفوا اثنين من العاملين الأجانب بمنظمة ”أطباء بلا حدود“ في محافظة حضرموت.

وذكر المصدر أن ”مسلحين تعتقد قوات الأمن بأنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة خطفوا الموظفين، وأحدهما ألماني، والآخر مكسيكي، من سيارتهما“.

وفي 10 من فبراير/شباط، خطف مسلحون يعتقد بأن لهم صلة بتنظيم القاعدة 5 من موظفي الأمم المتحدة، بينهم 4 يمنيين، في محافظة أبين الجنوبية، وما زال هؤلاء رهن الاحتجاز حتى الآن.

وينشط تنظيم القاعدة في المناطق الجنوبية والشرقية من اليمن الذي يشهد حربًا بين قوات الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثيين المتحالفة مع إيران، والمسيطرة على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.

وتقول الأمم المتحدة إن اليمن يعاني أكبر أزمة إنسانية في العالم بسبب استمرار الحرب منذ 7 أعوام.