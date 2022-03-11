وسائل إعلام يمنية: ضبط صواريخ إيرانية في منفذ شحن

كشفت وسائل إعلام يمنية وناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عن ”إحباط تهريب أكبر شحنة صواريخ حرارية تم ضبطها على الأراضي اليمنية، مساء الخميس، كانت موجهة إلى ميليشيا الحوثي“.

وسائل إعلام يمنية وناشطون: ضبط شحنة صواريخ حرارية من نوع "دهلاويه" النسخة ⁧الإيرانية⁩ من صاروخ كورنيت ⁧الروسي⁩ في منفذ شحن الحدودي مع #سلطنة_عمان#إرم_نيوز #اليمن #المهرة pic.twitter.com/UMzzyydfGx — إرم نيوز (@EremNews) March 11, 2022

وأوضحت المصادر أنه تم ضبط شحنة صواريخ حرارية من نوع ”دهلاويه“، النسخة الإيرانية من صاروخ كورنيت الروسي، وذلك في منفذ شحن حدودي مع سلطنة عُمان.

وبحسب موقع ”عدن تايم“، فإن الشحنة مكونة من 54 صاروخاً حرارياً شُحنت بداخل مولدات كهربائية، وكانت متجهة إلى الحوثيين في صنعاء، عبر منفذ المهرة مع عُمان، شرق اليمن.

جدير بالذكر أنه تم ضبط صواريخ مشابهة في وقت سابق، حيث قالت القيادة المركزية الأمريكية في فبراير 2020، عبر صفحتها على ”تويتر“، إنها استولت على أسلحة شملت 150 صاروخاً مضاداً للدبابات، في بحر العرب، من نوع ”دهلاويه“ (ATGM).