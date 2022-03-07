اليمن.. تفاعل واسع مع زيارة الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي

حظيت زيارة الممثلة السينمائية الأمريكية أنجلينا جولي، إلى اليمن، بتفاعل كبير وعلى نطاق واسع، من قبل اليمنيين، لا سيما عبر منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وكانت جولي، المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد وصلت أمس الأحد، عبر طائرة خاصة تابعة للأمم المتحدة، إلى مطار العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في زيارة تسعى من خلالها إلى تسليط الضوء على آثار النزاع في البلاد، وفق ما أعلنته على حسابها الرسمي في موقع ”انستغرام“.

وهذه الزيارة هي الأولى من نوعها لفنان ذي شهرة عالمية، ومن الصف الأول بين ممثلي السينما الأمريكية.

وقابل اليمنيون زيارة جولي، بتفاعل كبير، بعكس أي زيارات سابقة لبعثات أممية مماثلة، إذ تم الترحيب بها، مع التشديد على الجهات الحكومية المسؤولة والمناط بها مرافقة جولي، الحرص على الاستفادة من هذه الزيارة، من خلال إيصال جولي إلى أكبر قدر ممكن من المناطق المتأثرة بشكل كارثي جراء الحرب، وتوصيلها كذلك إلى العائلات والأفراد، الذين يعيشون وضعا مأساويا للغاية.

وقال الصحفي رشاد الصوفي على فيسبوك: ”‏المبعوث الخاص لمفوضية شؤون اللاجئين انجلينا جولي، ما وصلت لليمن سياحة، هي جاءت تزور مخيمات اللاجئين، اجعلوها تزور كل مخيمات النازحين في (عدن، والساحل الغربي، ومأرب)، وكل المخيمات، دعوها تعرف من المتسبب بنزوح الألاف من اليمنيين“.

وأضاف الصوفي في تدوينة أخرى: ”اجعلوها تزور كل مخيمات النازحين، واتركوها تستمع لأقوالهم، خذوها من (طريق هيجة العبد والقبيطة وحيفان)، اجعلوها تشاهد معاناة اليمنيين، خذوها للساحل الغربي، دعوها ترى فقط الأطفال الذين بترت ألغام الحوثي أطرافهم، دعوها تستمع للأهالي عن مأساتهم مع الألغام، هذا إن أردتم ‎أن تنقل انجلينا جولي معاناتكم“.

من جانبها، اتفقت الإعلامية ومقدمة البرامج التلفزيونية رندا محمد، مع ما طلبه الصوفي، قائلة: ”‏اتركوها تسافر من ‎عدن إلى ‎صنعاء بسيارة، لتشاهد الأوضاع، إلى أين وصلت، اتركوها توصل المعاناة الحقيقية من دون تزييف، يكفي المبعوث الأممي، والذي اكتفيتم بتسكينه في فنادق مكيفة، ومررتم به عبر طرق معبدة“.

بينما نشرت الناشطة في مجال حقوق الإنسان سارة عبدالله حسن، صورة للممثلة الأمريكية فور وصولها وهي في مطار عدن الدولي، معلقة عليها بقولها: ”‏النجمة الجميلة‎ انجلينا جولي، في عدن، حيث جاءت لزيارة عائلات النازحين، كمبعوثة خاصة للمفوضية الأممية لشؤون اللاجئين“.

وأضافت: ”في صورتها هذه من مطار عدن اليوم، ما زالت آثار الدمار شاهدة على حرب أرهقت الجميع، وعانى منها الشعب في كافة الأصعدة، نتمنى أن تنقل صورة مهنية للوضع، مما يساهم في وضع حد لهذه الحرب“.

النجمةالجميلة #انجلينا_جولي_في_عدن

حيث جاءت لزيارة عائلات النازحين،كمبعوثة خاصة للمفوضيةالأممية لشؤون اللاجئين. في صورتها هذه من مطار عدن اليوم،لازالت اثار الدمار شاهدةع حرب أرهقت الجميع،وعانى منها الشعب في كافة الاصعدة

نتمنى ان تنقل صورةمهنية للوضع ممايساهم في وضع حد لهذه الحرب pic.twitter.com/o3QsWB3bTB — سارة عبدالله حسن (@sarah_yafei) March 6, 2022

ولفتت سارة، في تغريدة لها على حسابها على موقع ”تويتر“، إلى أن ‏“الدلالة الأقوى في وجود انجلينا جولي في عدن، أن عدن رغم آثار الحرب، أصبحت آمنة لاستقبال كبار الضيوف، وهذه خطوة تحسب للجهات الأمنية في عدن، رغم تحفظنا على أدائها، ومناداتنا بإعادة هيكلتها وتأهيلها“.

وذكرت سارة أن ”زيارة جولي لفتت أنظار العالم للحرب اليمنية، ولهذه الخطوة ما بعدها، وبإمكاننا أن نجعلها إيجابيه“.

الدلالة الأقوى في وجود #انجلينا_جولي_في_عدن

ان عدن رغم اثار الحرب،أصبحت آمنة لاستقبال كبارالضيوف،وهذه خطوة تحسب للجهات الأمنيةفي عدن،رغم تحفظنا ع أدائها ومناداتنا بإعادة هيكلتها وتأهيلها

زيارة جولي لفتت انظار العالم للحرب اليمنية،ولهذه الخطوة مابعدها،وبيدنا يمكن ان نجعلها ايجابيه — سارة عبدالله حسن (@sarah_yafei) March 6, 2022

بدوره، ‏يرى الناشط شهاب الحامد أن: ”وجود انجلينا جولي في عدن، يبعث رسائل إيجابية لمن يلزم، بأن ‎عدن تمد يديها إلى العالم بالحب والسلام، ليمدها بأسباب الحياة، وهي بلا شك دليل ناصع على نجاح الجهود الأمنية، لجعل عدن آمنة مطمئنة، رغم الصعوبات والتحديات، والاجتهادات الخاطئة، والمكايدات الظاهرة والخفية“، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، علق ‏‎الناشط أمين بدر، قائلا: ”انجلينا جولي، أن تأتي متأخرا خير من ألا تأتي، ولكن ‎رجاء أخبريهم بألا تكون الزيارة فقط ليبيضوا بها سمعتهم التي هتكوها بعد طول تلميع، لأن اليمن وغيره من بلادنا المنكوبة، بإجرام حكام بلادك لن ينفعهم التقاط الصور، فالأوضاع كما رأيتيها حالها بالبلدي ‎يصعب على الكافر“، بحسب وصفه.

وتساءل حساب على موقع ”تويتر“، يحمل مسمى (الأمير)، حول هدف زيارة انجلينا جولي والضجة الإعلامية التي رافقتها، مقارنا في الوقت نفسه زيارتها، بزيارة سابقة قام بها الممثل السعودي فايز المالكي إلى اليمن.

وقال: ”‏‎انجلينا جولي، ماذا ستقدم لليمن ولماذا كل هذه الضجة، أنا عندي هذا (زيارة الممثل السعودي فايز المالكي) أفضل وأنفع.. أقل شيء سيجلب معه طائرة مليئة بالمعونات، من مركز الملك سلمان، الذين لهم سنوات لم يتركوا الناس تجوع وتعرى، أما أوروبا ما شفنا منهم غير الصور والقلق والكذب، الله يديم السعودية وخيرها وناسها وملوكها“.

في الوقت نفسه، سلط النائب في البرلمان اليمني وعضو هيئة علماء اليمن محمد الحزمي، الضوء على مظهر الممثلة الأمريكية، الذي حرصت على الظهور به خلال زيارتها، فقد ظهرت مرتدية عباءة سوداء طويلة إلى جانب تغطية جزء من شعر رأسها.

وقال الحزمي: ”‏الممثلة الأمريكية انجلينا جولي، في زيارتها لليمن ارتدت العباءة، احتراما لعبادات المسلمين، لأنها تسمع أن اليمن أهل عفة وحشمة“.

في غضون ذلك، انتشرت صورة لجواز سفر الممثلة الأمريكية انجلينا جولي، قيل إنه تم تسريبها من قبل أحد العاملين في قسم الجوازات بمطار عدن الدولي، الأمر الذي أثار استياء بعض الناشطين، الذين طالبوا الجهات العليا بإجراء تحقيق ومحاسبة الفاعل.

حيث قالت الإعلامية رندا محمد: ”‏من المُعيب القيام بتصوير جواز انجلينا جولي، ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي، يجب التحقيق في هذا الأمر، ولا بد من وقفة جادة على كل شيء عندنا، ويكون في رقابة وإصلاح“.

وقال الناشط الحقوقي ضياء المقبلي: ”في كل مطارات العالم، احترام الخصوصية شيء لا نقاش فيه، لهويات المسافرين، وفي ‎مطار عدن، وبتصرف يفتقر للأخلاق والاحترام، يتم تسريب صورة جواز سفيرة الإنسانية ‎انجلينا جولي، هذا الفعل الوقح يستوجب التحقيق والمحاسبة“، بحسب تعبيره.

إلى ذلك، تفاعل اليمنيون مع صور زيارات جولي الميدانية، التي باشرتها فور وصولها إلى عدن، وتفاعلاتها مع ما تشاهده، واحتضانها للنساء، حيث قال المقبلي: ”الإنسانية سلوك وإحساس، وليست ادعاء، سفيرة الإنسانية ‎انجلينا جولي، تفصح عيونها عما في قلبها، دون تزلف أو اصطناع“.

من جانبه، يقول الصحفي المتخصص في الصحافة الإنسانية سالم بن سهل: ‏‎انجلينا جولي، أمنياتي لكِ بزيارة دافئة لليمن، تطبطب على أرواح من ينام في العراء“.

بدوره، يعلق الصحفي صالح اليافعي، قائلا: ”‏‎انجلينا جولي، انصدمت من سوء الوضع في ‎عدن“.