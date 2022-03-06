أنجلينا جولي تصل إلى عدن للقاء عائلات نازحة ولاجئين

وصلت الممثلة السينمائية الأمريكية، أنجلينا جولي، المبعوثة الخاصة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اليوم الأحد، إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، في زيارة تسلط الضوء على آثار النزاع المستمر في اليمن منذ سبع سنوات.

وأكدت مصادر عاملة في مطار عدن الدولي، لـ“إرم نيوز“ وصول أنجلينا جولي والوفد المرافق لها، ظهر اليوم الأحد، إلى مطار عدن الدولي، على متن طائرة خاصة تابعة للأمم المتحدة.

وقالت مبعوثة المفوضية للاجئين، أنجلينا جولي، في حسابها على إنستغرام: ”لقد هبطت في عدن لألتقي بالعائلات النازحة واللاجئين، ولأظهر دعمي للشعب اليمني، سأبذل قصارى جهدي للتواصل من الأرض مع مرور الأيام“.

وأضافت: ”بينما نواصل مشاهدة الفظائع التي تتكشف في أوكرانيا، وندعو إلى إنهاء فوري للصراع ووصول المساعدات الإنسانية.. أنا هنا في اليمن لدعم الأشخاص الذين هم أيضًا في أمس الحاجة إلى السلام“.

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وقالت جولي، إن الوضع في اليمن ”يعد من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، حيث قتل أو جرح مدني كل ساعة في عام 2022. اقتصاد دمرته الحرب، واعتماد أكثر من 20 مليون يمني على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة“.

وسبق أن أعلنت المفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن مبعوثتها الخاصة لمفوضية اللاجئين، أنجلينا جولي، ستصل إلى اليمن الأحد في زيارة تهدف إلى تسليط الضوء على الآثار الكارثية للنزاع المستمر منذ سبعة أعوام على اليمنيين، وإلى لفت الانتباه إلى العواقب الكارثية للصراع.

وذكرت المفوضية، أن أنجلينا جولي، ستقوم بزيارة العائلات اليمنية، بما في ذلك العائلات النازحة واللاجئين، لتسمع منهم مباشرة كيف مزّق الصراع حياتهم.

وقالت إنها تأمل في أن تسلط هذه الزيارة ”الضوء على الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في اليمن وتساعد في حشد الدعم العاجل للعمل الإنساني قبل المؤتمر السنوي رفيع المستوى لإعلان التبرعات لليمن في 16 مارس/ آذار الجاري“.

ودعت المفوضية السامة للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الالتزام بإنهاء الصراع في اليمن.

وتوجه اهتمام الممثلة أنجلينا جولي نحو الأعمال الخيرية والخدمات الإنسانية منذ زيارتها لكمبوديا لتصوير مشاهد من فيلمها لارا كروفت، حيث اطلعت على الفقر المدقع المنتشر بين الناس.

وكرست جهودها للأعمال الإنسانية وعينت سفيرة نوايا حسنة للمفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، وقامت بزيارة مخيمات اللاجئين في أكثر من عشرين دولة، بينها لبنان والكونغو.

وتصر أنجلينا جولي على دفع نفقات سفرها من جيبها الخاص، وهي تقول إنها تخصص ثلث دخلها من أفلامها السينمائية للأعمال الإنسانية، وكانت أول شخص يمنح جائزة مواطن العالم من رابطة المراسلين الصحفيين في الأمم المتحدة في العام 2003 تقديرًا لخدماتها الإنسانية.