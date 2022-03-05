اليمن.. مجهولون يختطفون أجنبيين في حضرموت

اختطف مسلحون مجهولون، اليوم السبت، موظفين أجنبيين يعملان في منظمة ”أطباء بلا حدود“، شمال غرب محافظة حضرموت اليمنية، في حين يواجه 5 من موظفي الأمم المتحدة المختطفين في محافظة أبين منذ أكثر من 20 يومًا مصيرًا غامضًا، بعد فشل كل محاولات السلطات الحكومية في التفاوض مع خاطفيهم الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم القاعدة.

وقالت مصادر محلية في محافظة حضرموت إن مسلحين لم تتبين هويتهم بعد اختطفوا اثنين من موظفي منظمة ”أطباء بلا حدود“ يحملان الجنسيتين الألمانية والمكسيكية، بين مديريتي القطن والعبر، شمال غرب محافظة حضرموت، أثناء توجههما من مدينة سيئون إلى محافظة مأرب، واقتادوهما إلى منطقة غير معلومة، بحسب المصادر.

ولم تعلن منظمة ”أطباء بلا حدود“ في اليمن حتى الآن عن عملية الاختطاف التي استهدفت اثنين من موظفيها، كما لم تعلن أي جهة تبنيها عملية اختطاف الأجنبيين.

وتأتي عملية الاختطاف التي شهدتها حضرموت، السبت، عقب فترة لا تتجاوز الشهر على اختطاف 5 من موظفي الأمم المتحدة في اليمن، بينهم شخص أجنبي، من قبل مسلحين يشتبه بصلتهم بتنظيم القاعدة.

وذكرت مصادر يمنية مطلعة على عملية التفاوض في محافظة أبين، لـ“إرم نيوز“، أن لجنة الوساطة، المكونة من مديرَي مديريتي مودية والوضيع وشخصيات قبلية واجتماعية في المحافظة، فشلت في كل جولات التفاوض مع المسلحين الخاطفين؛ بسبب تمسّك المسلحين بمطالبتهم بفدية مالية تقدّر بـ5 ملايين دولار، وإفراج السلطات الأمنية عن عدد من المعتقلين بتهم مرتبطة بـ“الإرهاب“ في سجون العاصمة اليمنية المؤقتة عدن.

وقالت المصادر إن مصيرًا مجهولًا ينتظر موظفي الأمم المتحدة في اليمن المختطفين، بعد فشل كل مساعي التفاوض، واستمرار تهديدات الخاطفين بقتل المختطفين الخمسة، أحدهم يحمل الجنسية البنغالية وأربعة آخرون يمنيون، في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، أو القيام بأي محاولات أمنية لتحريرهم.

وأكدت أن محافظ أبين، اللواء الركن أبوبكر حسين، حدد مهلة سابقة للجنة التفاوض انتهت منتصف الأسبوع الماضي، كمهلة أخيرة لإطلاق سراح المختطفين بدون أي قيود أو شروط، مهددًا بإطلاق حملة عسكرية لتحرير الرهائن، وهو ما لم يحدث بسبب ضغوط ومحاولات لتهدئة الموقف، خشية وقوع نتائج عكسية لأي عمل عسكري، وفقًا للمصادر.

من جهتها، نقلت صحيفة ”الأيام“ المحلية، اليوم السبت، أن المختطفين الخمسة تمكنوا خلال اليومين الماضيين من الاتصال بأسرهم وقيادات في المنظمة الدولية، بعد أن سمح خاطفوهم بإجراء مكالمات هاتفية لمدة 30 دقيقة، مقابل 30 ألف دولار سُلّمت للخاطفين عبر وسطاء.

وكان برنامج ”مكافآت من أجل العدالة“ التابع لوزارة الخارجية الأمريكية اتهم، يوم الخميس الماضي، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، تنظيم القاعدة بعملية اختطاف موظفي الأمم المتحدة في اليمن.