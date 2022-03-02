مصادر: مقتل 9 جنود سودانيين في اليمن بصاروخ حوثي

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أفادت مصادر عسكرية يمنية، اليوم الأربعاء، بمقتل تسعة جنود سودانيين كانوا يقاتلون في صفوف التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة العربية السعودية.

وأوضحت المصادر، التي نقلت عنها وكالة ”فرانس برس“، أن مقتل الجنود التسعة جاء بصاروخ أطلقته ميليشيات الحوثي المتمردة ضد معسكر للجيش في شمال اليمن الذي مزقته الحرب.

والسودان جزء من التحالف العسكري الذي تقوده الرياض منذ 2015 دعما للقوات الموالية للحكومة المعترف بها ضد ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران.

وقال مصدر في وزارة الدفاع اليمنية لوكالة ”فرانس برس“ إن ”تسعة عناصر من القوات السودانية قتلوا وجرح 30 آخرون صباح اليوم الأربعاء بصاروخ حوثي“.

وأضاف أن الهجوم استهدف معسكرا للجيش في منطقة حجة المتاخمة للسعودية.

وأكد مسؤول آخر في وزارة الدفاع ومسؤول محلي وقوع الهجوم والحصيلة.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، قُتل 14 جنديا سودانيا في هجوم منسوب للحوثيين استهدف مواقع للتحالف العربي.

وأرسل السودان، أحد أفقر دول العالم، عشرات الآلاف من الجنود، ولا سيما من ميليشيات ”الجنجويد“ إلى اليمن.

وفي نهاية عام 2019، أعلنت الحكومة الانتقالية المنبثقة عن خفض عدد الجنود المشاركين في اليمن من 15 ألفا في بداية النزاع إلى خمسة آلاف.

وقُتل مئات الآلاف من الأشخاص بشكل مباشر أو غير مباشر في الصراع اليمني، بينما نزح الملايين.