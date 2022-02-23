واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين في اليمن

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني، وممول حوثي، حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.