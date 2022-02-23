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واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين في اليمن
تاريخ النشر: 23 فبراير 2022 17:13 GMT
تاريخ التحديث: 23 فبراير 2022 17:20 GMT

واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين في اليمن

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني، وممول حوثي، حولت عشرات الملايين

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المصدر: رويترز

قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني، وممول حوثي، حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين في اليمن.

وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.

 

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