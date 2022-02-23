تاريخ النشر:
23 فبراير 2022 17:13 GMT
تاريخ التحديث: 23 فبراير 2022 17:20 GMT
واشنطن تفرض عقوبات على شبكة دولية تمول الحوثيين في اليمن
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني، وممول حوثي، حولت عشرات الملايين
قالت وزارة الخزانة الأمريكية إن الولايات المتحدة فرضت، اليوم الأربعاء، عقوبات على شبكة دولية كبيرة يديرها الحرس الثوري الإيراني، وممول حوثي، حولت عشرات الملايين من الدولارات إلى الحوثيين في اليمن.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن الأموال استخدمت لدعم هجمات الحوثيين.