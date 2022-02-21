أحد قادة معركة "السهم الذهبي".. وفاة اللواء بالجيش اليمني عبدالله الصبيحي في مصر

توفى صباح اليوم الإثنين، قائد اللواء 39 مدرع في الجيش اليمني اللواء عبدالله الصبيحي، في إحدى مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة، بعد صراع مع المرض.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، إن ”القيادي العسكري في الجيش اليمني عبدالله الصبيحي، كان يعاني من مرض السرطان، وبعد أن تردت حالته الصحية قبل عدة أشهر، غادر إلى دولة مصر لتلقي العلاج في إحدى مستشفياتها، إلا أنه فارق الحياة أثناء تلقيه جرعات العلاج“.

وكان عبدالله الصبيحي، أحد القادة العسكريين الذين أشرفوا وخططوا لمعركة السهم الذهبي، لتحرير عدن من ميليشيات الحوثي الانقلابية، صيف العام 2015.

وينحدر عبدالله أحمد حسين الصبيحي، من مديرية ”مودية“ بالمنطقة الوسطى بمحافظة أبين جنوب اليمن، وفيها نشأ وترعرع، وتلقى تعليمه الدراسي، حتى إتمامه الدراسة لمرحلة الثانوية العامة.

وانتقل بعد ذلك إلى العاصمة صنعاء، وفيها تلقى دراسته الجامعية، في الكلية الحربية العسكرية، ليتخرج منها في العام 1994 من القرن الماضي، حاملا شهادة (البكالوريوس) برتبة ملازم ثانٍ، وخلال مسيرته العملية، تلقى العديد من الدورات العسكرية التي أسهمت برفع رتبته العسكرية.

وتدرج الصبيحي، في المناصب العسكرية المختلفة في الجيش اليمني، وخاض العديد من التجارب الميدانية في مختلف المدن والمحافظات اليمنية.

وشارك الصبيحي، خلال الحروب الست الأولى، التي اندلعت بين الجيش اليمني وميليشيات الحوثي الانقلابية، بين عامي 2004 و2010، إبان حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح، وتحديدا في الحرب الخامسة والسادسة.

وتعرض اللواء عبدالله الصبيحي، في الأعوام التي أعقبت تحرير مدينة عدن، لعدة محاولات اغتيال، نجا منها في كل مرة.

ونعى العديد من الناشطين والصحفيين على منصاتهم الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، رحيل اللواء عبدالله الصبيحي، بكلمات رثاء مختلفة.

وقال الصحفي خالد الشودري: ”‏عبدالله الصبيحي في ذمة الله.. الفارس الذي عرفته كل ساحات البطولة، يترجل شامخا أبيا في معركته الأخيرة، في ضيافة الله وأمانه، رحمك الله وأعلى شأنك“.

وأضاف الشودري: ”قليلة هي الكلمات التي توفيك حقك، يكفيك محبة الناس ودعواتهم.. إنا لله وإنا إليه راجعون، عظم الله أجرك يا وطن“.

وقال المصور الصحفي صالح العبيدي: ”وداعا اللواء عبدالله الصبيحي، نسأل الله أن يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون“.