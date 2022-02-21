اشتباكات قبلية عنيفة في شبوة على خلفية اغتيال شقيق المحافظ السابق

اندلعت صباح اليوم الاثنين، اشتباكات عنيفة بين قبيلتين، في منطقة خبر لقموش شرق محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ إن ”مواجهات مسلحة عنيفة، نشبت بين قبيلة محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو، وقبيلة الناجعة، وذلك على خلفية مقتل شقيق المحافظ سعيد صالح بن عديو، يوم السبت، على يد مسلحين مجهولين، في قضية ثأر قبلي“.

وأضافت المصادر أن ”المقاتلين استخدموا خلال تلك المواجهات التي ما زالت مستمرة في منطقة خبر لقموش، مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة“.

ووفق المصادر، ”لم تتدخل حتى اللحظة أي من القوات الأمنية، لإيقاف تلك الاشتباكات ووضع حد للمتقاتلين“، فيما ”لم تتضح بعد الصورة بخصوص عدد الضحايا الذين سقطوا جراء تلك المواجهات، من عدمه“.

وكان محافظ شبوة السابق محمد صالح بن عديو القيادي في حزب الإصلاح (ذراع جماعة الإخوان المسلمين في اليمن)، قد نشر يوم الأحد، منشورا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، تعليقا على حادثة اغتيال شقيقه، قال فيه: ”اعلم أخي أن لا ذنب لك سوى أنك (أخي)، وأعلم أنك أحد أكبر ضرائب مواقفي التي دفعتها أنا بفقدك، وتدفعها أنت بروحك البريئة الطاهرة الطيبة النقية المتسامحة“.

وأضاف بن عديو: ”كل ذلك كان لله ثم لأجل كرامة وسيادة وطننا وأبناء شعبنا الأبي، وأعلم أخي أنك أحد ضحايا قولي للعابثين والمتآمرين والطامعين وأصحاب المشاريع الصغيرة كلمة (لا)، واعتراضنا على تمرير مخططاتهم التدميرية الكارثية الآثمة“.

وتابع حديثه بالقول: ”واعلم إنك ضحية المال المدنس الذي دُفع من قوى الشر والإجرام لإزهاق روحك، وروح الضحيتين من قبلك في نفس القضية المفتعلة التي أخرجوها بمسمى (قضية ثأر)، وهي ليست سوى قضية دُبرت بليل لجميع الضحايا من كل الأطراف، لينالوا من عزائمنا ومواقفنا ومبادئنا“.

يشار إلى أن مسلحين مجهولين، اغتالوا صباح السبت الماضي، سعيد صالح بن عديو شقيق محافظ شبوة السابق، بالإضافة إلى شخصين كانا رفقته، عقب خروجه من منزله في منطقة خبر لقموش شرق محافظة شبوة.

وذكرت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“، أن ”حادثة اغتيال بن عديو، جاءت على خلفية قضية ثأر قبلي، تعود حيثياتها لعدة سنوات سابقة، بين قبيلة المنفذين، والقبيلة التي ينتمي إليها بن عديو“.