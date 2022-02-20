الجيش اليمني يحرر مزيدًا من المواقع الإستراتيجية شمال صعدة

‏أعلن الجيش اليمني، مساء الأحد، تحرير مواقع ومناطق إستراتيجية جديدة في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثيين، وذلك بعد أيام من خطوة مماثلة في ذات الجبهة.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة إن ”وحدات من قوات الجيش نفذت، هجومًا مباغتًا على مواقع ومرتفعات إستراتيجية جديدة، كانت تتمركز فيها ميليشيات الحوثيين، وذلك في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة أقصى شمال اليمن“.

وأضاف المركز في بيان أن ”هجوم قوات الجيش، أسفر عن تحرير جبهتي (القرن) و (الغادر) الواقعتين في رأس شجع الإستراتيجي بمنطقة الرازمات في مديرية الصفراء“.

ونجم عن تلك المواجهات، ”‏مصرع وإصابة العديد من عناصر الميليشيات الحوثية، إضافة إلى خسائر أخرى في العتاد“، وفق المصدر ذاته.

من جهته، أورد الموقع الرسمي للجيش اليمني ”سبتمبر نت“ بأن ”مدفعية الجيش استهدفت، تعزيزات عسكرية كانت في طريقها للحوثيين في المنطقة، وتمكنت من تدميرها، ومقتل كل من كانوا على متنها“.

وعلى جبهة حرض في محافظة حجة شمال غرب اليمن، قالت مصادر ميدانية إن ”وتيرة المعارك القتالية، بين ألوية اليمن السعيد المسنودة بمقاتلات التحالف العربي من جهة، وميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران من جهة أخرى، تصاعدت حدتها بشكل عنيف“.

وأضافت المصادر لـ“إرم نيوز“، أن ”ميليشيات الحوثيين الانقلابية، نفذت هجومًا واسعًا على مناطق وتمركزات عناصر ألوية اليمن السعيد، في كل من مدينة حرض امتدادًا إلى منطقتي (بني أحمد) و(بني حسن) غرب محافظة حجة، وصولًا إلى منطقة (مستباء) جنوبًا“.

وأشارت إلى أن ”المواجهات التي لا تزال مستمرة، أسفرت عن سقوط وجرح العديد من العناصر بين صفوف الطرفين، دون تسجيل أي تقدم ميداني لمصلحة أي جهة“.

إلى ذلك، تمكنت وحدات تابعة للقوات المسلحة الجنوبية، من صد هجوم مسلح، نفذته عناصر الحوثيين، مساء الأحد، على مواقعها في محافظة الضالع وسط البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع القتالي، عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“ إن ”وحدات القوات المسلحة الجنوبية المرابطة في قطاع الثوخب، صدّت هجومًا للميليشيات الحوثية، باتجاه مواقعها المتقدمة في حبيل ناجي، وحبيل حيدري، وشعب أحمد، أقصى الشمال الغربي لجبهات الضالع“.

ونقل إعلام محور الضالع، تصريحًا صحفيًا لقائد قطاع الثوخب منصور العشوي، قال فيه ”إن الميليشيات الحوثية المدعومة إيرانيًا، حاولت عند الساعة السابعة والنصف مساء، القيام بهجوم باتجاه المواقع المذكورة سلفًا“.

وأشار العشوي إلى أن الميليشيات استخدمت في الهجوم ”قذائف (RBG)، والأسلحة الخفيفة، والمتوسطة، بكثافة، إلا أنها أُجبرت على التراجع تحت وقع ضربات نيران القوات المسلحة الجنوبية، وسط اشتباكات مباشرة استمرت نحو ساعة“.

وأضاف أن ”القطاعات الشمالية الغربية بتار (وصبيرة-الجب)، شهدت تبادلًا للقصف المدفعي بقذائف الهاون، استهدفت فيه وحدات المدفعية في القوات المسلحة الجنوبية مواقع تمركز العدو في (حبيل السّمَاعي)، وشمال (بلدة صُبيرة) و (الشّامِرية) شمال شرق مديرية الحشاء، بعدد من القذائف، أصابت أهدافها بدقة“.

وفي محافظة الجوف شمال شرق البلاد، دكت ‏مدفعية الجيش اليمني، مواقع وتجمعات ميليشيات الحوثيين، على جبهة (الدحيظة)، شرق مدينة حزم.

وتكبدت الميليشيات هناك خسائر بشرية ومادية، وفقًا لحساب الموقع الرسمي للجيش اليمني ”سبتمبر نت“ على ”تويتر“.