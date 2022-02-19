قتلى وجرحى بقصف صاروخي على معسكر في شبوة‎‎

سقط قتلى وجرحى مساء اليوم السبت، إثر سقوط صاروخ باليستي على معسكر العلم في محافظة شبوة، الذي توجد فيه قوات من ألوية العمالقة الجنوبية، وأخرى من الجيش اليمني.

وأكد مصدر عسكري من ألوية العمالقة في تصريح لـ“إرم نيوز“، وقوع صاروخ على معسكر العلم غرب عتق، عاصمة محافظة شبوة، وأفاد بأنه لا تأكيد حول عدد الضحايا وحجم الخسائر حتى الآن.

وذكرت مصادر إعلام يمنية أن صاروخا باليستيا يعتقد أنه حوثي سقط على معسكر العلم قرب ”مصلى“ في المعسكر، في محافظة شبوة جنوب اليمن، لافتة إلى أنه تسبب بسقوط ضحايا.

وأشارت إلى أن الحصيلة الأولية تتحدث عن سقوط ثلاثة قتلى على الأقل و6 جرحى من القوات العسكرية الموالية للشرعية الموجودة في المعسكر، حيث يحتضن المعسكر قوات من ألوية العمالقة.

استهداف أطفال

في غضون ذلك، أصيب ثلاثة أطفال على الأقل أثناء خروجهم من إحدى مدارس مديرية حريب في محافظة مأرب اليمنية، بقصف شنته طائرة حوثية مسيرة، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ بنسختها التابعة للشرعية.

وأدان وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني هذه الجريمة، مؤكدا أن ”مليشيات الحوثي الإرهابية تواصل أعمال القتل اليومي للمدنيين دون تفريق بين رجال ونساء وأطفال، في ظل صمت دولي مخز وغير مبرر، وتقاعس منظمات وهيئات حقوق الإنسان وحماية الطفولة عن إدانة تلك الجرائم والقيام بمسؤولياتها في وقفها، وملاحقة المسؤولين عنها وتقديمهم للمحاسبة‏“.

وجدد الأرياني مطالبته المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي بـ“إدانة هذه الجريمة وكل جرائم القتل التي تمارسها مليشيات الحوثي بحق المدنيين من الأطفال والنساء، والتحرك لتصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة ومحاكمة قياداتها في المحاكم الدولية باعتبارهم مجرمي حرب“.

تحرير مواقع جديدة

إلى ذلك، قال قائد جبهة مديرية الجوبة في محافظة مأرب، قائد اللواء 143 مشاة العميد الركن ذياب عبدالواحد القبلي نمران، حسب وكالة الأنباء سبأ، إن ”قوات الجيش والمقاومة تمكنت من تحرير مواقع عسكرية إستراتيجية، قريبة من جبال ملعاء الإستراتيجية، ومنها العروق الرملية المحاذية، لجبل الفليحة وقرون البور، وسط خسائر، منيت بها المليشيات“.

وأضاف أن“تحرير تلك المناطق سيضيق الخناق، وسيقطع خطوط الإمداد كليًا، على مليشيا الحوثي الإيرانية في معسكر أم ريش التدريبي تمهيدا لاستعادته“.