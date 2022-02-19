اغتيال سعيد صالح بن عديو شقيق محافظ شبوة السابق

اغتال مسلحون مجهولون، صباح اليوم السبت، سعيد صالح بن عديو، شقيق محافظ شبوة السابق، بعد خروجه من منزله في منطقة ”خبر لقموش“ بمحافظة شبوة جنوب شرق اليمن.

وقالت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“، إن ”مسلحين قبليين أقدموا صباح اليوم، على اغتيال سعيد صالح بن عديو، عقب خروجه من منزله، في منطقة خبر لقموش غرب محافظة شبوة، والتي تبعد عن مدينة عتق بحوالي 50 كيلومترا“.

وأضافت المصادر: ”باشر المسلحون، بإطلاق وابل من رصاص أسلحتهم عقب خروج المجني عليه من منزله، وأردوه قتيلا على الفور، وجرح 2 من مرافقيه“.

وبحسب المصادر، فإن اغتيال بن عديو، جاء على خلفية قضية ثأر قبلي، تعود حيثياتها لعدة سنوات سابقة، بين قبيلة المنفذين، والقبيلة التي ينتمي إليها بن عديو“.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تصريح رسمي من قبل الجهات المختصة، حول الحادثة، وتوضيح دوافع عملية الاغتيال.

وسعيد صالح بن عديو، هو شقيق محمد صالح بن عديو، محافظ شبوة السابق والقيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح (ذراع الإخوان المسلمين في اليمن).

ويغلب على البيئة في اليمن، الطابع القبلي والثأري، الذي يجعل من قضايا الثأر والقتل خارج إطار الدولة والقانون، أمر شائع ومتاح في الكثير من القرى والمناطق الريفية، بل يصل الأمر إلى المدن.

وتعد قضايا الثأر، من أبرز المشاكل التي لم تستطع الحكومات اليمنية المتعاقبة منذ سنوات القضاء عليها، والتخلص منها بشكل نهائي.

ويعتبر خبراء في المجال القبلي، وفقا لدراسة اجتماعية نشرها الباحث اليمني العميد أحمد جندب، في العام 2007، أن أبرز أسباب ظاهرة الثأر في اليمن، ناتجة عن تعثر تطبيق القانون وتعطيل أحكام القضاء.

لافتا إلى أن تعثر تطبيق سلطة القانون في بعض الأحيان يكون سببا رئيسا في تفاقم الثأر الذي يرتبط بشكل مباشر بالظروف المحيطة، وأن أية حكومة تسعى إلى المحافظة على الأمن بعيدا عن سلطة القانون لن يسهم ذلك في علاج المشكلة والثأر الذي لا يقتصر على القتل مقابل القتل فقط بل أصبح القتل اليوم بسبب قضايا هامشية وبسيطة، كخلافات شخصية أو إحساس بظلم.