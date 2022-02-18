التحالف العربي يعلن تدمير زروق مفخخ لميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، اليوم الجمعة، تدميره زورقا مفخخا تابعا لميليشيا الحوثي جنوب البحر الأحمر.

وأوضح التحالف العربي في بيان له نشرته وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عبر تويتر أن ”الميليشيا الحوثية استخدمت ميناء الحديدة لإطلاق الزورق المفخخ“.

ولفت التحالف خلال البيان إلى أن استخدام الحوثيين لميناء الحديدة عسكرياً ”يهدد حرية الملاحة والتجارة العالمية“.

وأعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر اليوم الجمعة، تدمير موقع يضم غرف عمليات للتحكم بالطائرات المسيرة غرب صنعاء.

وذكر التحالف، في بيان، أوردته قناة الإخبارية السعودية، أن ”الضربات الجوية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين“.

وأضاف التحالف أنه دمر منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات، مشددا على أن الهجمات العابرة للحدود تتطلب عمليات استجابة أكثر تأثيرًا وفي إطار القانون الدولي الإنساني.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، قد أعلن تدميره منظومة اتصالات تُستخدم لتشغيل محطات اتصالات أمامية للتحكم بالمسيّرات.

ونفذ التحالف العربي، الإثنين الماضي، ضربات جوية شمال العاصمة اليمنية، مشيرا إلى أن الحوثيين يستخدمون وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بصنعاء لدعم العمليات العدائية.

وخلال الشهر الجاري كثفت قوات تحالف دعم الشرعية حملاتها الجوية لتدمير منصات إطلاق الصواريخ الباليستية، حيث دمرت منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة الجوف اليمنية مؤخراً، وذلك بعد ساعات من إعلان التحالف بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.

وقال التحالف عبر بيان رسمي سابق ”إن العمليات تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية“.

يشار إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران كثفت مؤخرا استعمالها للطائرات المسيرة، مستهدفة مواقع ومناطق مدنية في اليمن.

كذلك حاولت خلال الأسابيع الماضية استهداف مواقع في الإمارات عبر طائرات الدرون، التي تؤكد المعلومات أنها تصلها من طهران، كما حاولت استهداف أعيان مدنية في السعودية.

وتأتي العمليات العسكرية التي يشنها التحالف في صنعاء وعدة محافظات يمنية، بالتزامن مع مواصلة قوات الجيش اليمني تقدمها الميداني لاستكمال سيطرتها على مدينة حرض، مركز المديرية التي تحمل الاسم نفسه، شمال محافظة حجة المتاخمة للمملكة العربية السعودية، على حساب ميليشيات الحوثيين.