الجيش اليمني يعلن تحرير مواقع استراتيجية جديدة في محافظة صعدة

أعلن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، تحرير عدة مواقع ميدانية استراتيجية جديدة في مديرية الصفراء بمحافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية.

وقال الموقع الرسمي الناطق باسم الجيش اليمني ”سبتمبر نت“ إن ”قوات الجيش الوطني تمكنت من تحرير واستعادة مواقع جديدة في جبهة الرزامات بمديرية الصفراء، في محافظة صعدة أقصى شمال اليمن“.

وفي الوقت نفسه، قال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على حساباته الرسمية في منصات التواصل الاجتماعي، إن ”قوات الجيش شنت، وبإسناد من طيران تحالف دعم الشرعية، هجوماً مباغتاً، خلال الساعات الماضية، تمكنت خلاله من تحرير مواقع ومرتفعات استراتيجية في مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة“.

وأكد، نقلا عن مصدر عسكري، أن ”وحدات من قوات الجيش في محور الرزامات تمكنت من تحرير مرتفعات شرقان والعزاني والهديبي في راس شجع، وهي مواقع حاكمة واستراتيجية“.

وأشار المصدر إلى أن ”المعارك القتالية التي سبقت عملية التحرير، والتي استمرت على مدى الأيام الثلاثة الماضية، أسفرت عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح“.

وذكر إعلام الجيش اليمني أنه ”وبالتزامن، شنت مدفعية الجيش وطيران التحالف قصفاً مكثّفاً، أسفر عن تدمير ثكنات وآليات تابعة للميليشيات في مواقع متفرقة في الجبهة، وألحق بها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“.

وعلى صعيد المعارك التي تشهدها الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب شمال شرق اليمن، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن ”قوات الجيش، مسنودة بالمقاومة الشعبية وطيران التحالف، تخوض معارك متواصلة ضد ميليشيا الحوثي الإيرانية، في الجبهة الجنوبية، لليوم الثالث على التوالي“.

وأضاف المركز أن“ قوات الجيش والمقاومة تمكنت من دحر ميليشيات الحوثي من عدّة مواقع، في منطقتي قرون البور والفليحة جنوب مأرب“.

وأكد أنه ”نجم عن تلك المعارك سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية، إلى جانب خسائر أخرى في الآليات الحربية والمعدات العسكرية“.

وذكر بأن ”طيران التحالف استهدف مواقع للميليشيات في الجبهة ذاتها، وألحق بها خسائر بشرية ومادية كبيرة، منها تدمير دبابة وعربة (بي تي ار)، ومصرع كل من كانوا على متنهما من العناصر الحوثية الإرهابية“.