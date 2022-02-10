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اليمن.. انفجار مخزن وقود في سوق سوداء بصنعاء (فيديو)
تاريخ النشر: 10 فبراير 2022 21:16 GMT
تاريخ التحديث: 10 فبراير 2022 22:10 GMT

اليمن.. انفجار مخزن وقود في سوق سوداء بصنعاء (فيديو)

أفادت وسائل إعلام وناشطون في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، بوقوع انفجار في مخزن غاز وبترول، في سوق سوداء للمشتقات النفطية في صنعاء. وبحسب المصادر ذاتها،

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المصدر: إرم نيوز

أفادت وسائل إعلام وناشطون في اليمن، في وقت متأخر من ليل الخميس، بوقوع انفجار في مخزن غاز وبترول، في سوق سوداء للمشتقات النفطية في صنعاء.

وبحسب المصادر ذاتها، فقد وقع الانفجار في شارع خولان شرقي صنعاء، دون أن تتوفر معلومات على الفور إن كان الانفجار قد تسبب بسقوط ضحايا.

وأشار موقع ”الخبر اليمني“ إلى إغلاق جزئي للحركة المرورية في شارع خولان، تحديدا من تقاطع شارع الثلاثين وحتى أمام مستشفى ”الثورة“ العام، إذ اندلع حريق على الطريق.

ونقل الموقع عما يسمى ”الإعلام المروري“ في صنعاء، أن ”رجال الدفاع المدني والمرور متواجدون في الموقع للتعامل مع الحادثة“، داعيا ”مستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات المرورية، واتخاذ الطرق البديلة“.

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