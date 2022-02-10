التحالف: ألوية اليمن السعيد تحقق تقدمات نوعية في صعدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن ”ألوية اليمن السعيد أحرزت تقدمات نوعية بعد انطلاق العمليات فجر اليوم في محافظة صعدة“.

وأضاف التحالف، في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية عبر تغريدات في حسابها بتويتر، أن ”ألوية اليمن السعيد تم تجهيزها ودعمها من التحالف بالتنسيق مع وزارة الدفاع اليمنية“.

وفي وقت سابق، طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن ”المدنيين بصنعاء إخلاء المواقع المدنية المستخدمة عسكرياً للـ 72 ساعة القادمة“.

وأرجع التحالف العربي السبب في ذلك إلى أنه ”سيتم قصف نقاط حاسمة بصنعاء يستخدمها الحوثيون في إطلاق المسيّرات“.

وشدد التحالف، في بيانه، على أن ”الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين“، وذلك في أعقاب الاستهداف الحوثي الأخير لمطار أبها الدولي.

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية، اليوم الخميس، من إحباط محاولة اعتداء عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها الميليشيات الحوثية بطريقة ممنهجة ومتعمدة؛ لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين في مطار أبها الدولي.

وفي بيان رسمي، أعلن التحالف أن 12 مدنيا من جنسيات مختلفة أصيبوا بشظايا نجمت عن اعتراض الدفاعات الجوية طائرة مسيرة استهدفت مطار أبها.

وأوضح أن ”الإصابات وقعت بين المسافرين والعاملين في المطار من جنسيات مختلفة“، مؤكداً أن ”الحركة الجوية في مطار أبها عادت إلى طبيعتها وبانسيابية، وذلك بعد اتخاذ إجراءات التأمين المعتادة“.

وقال المتحدث باسم التحالف العميد ركن تركي المالكي إن ”هذه المحاولة العدائية الوحشية تمثل جريمة حرب، وتؤكد نهج الميليشيا العدائي وانتهاكها للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، باعتبار مطار أبها الدولي أحد المطارات المدنية والمحمي بموجب القانون الدولي الإنساني“.

يذكر أن التحالف العربي كان قد أعلن، مساء أمس الأربعاء، تنفيذه ”عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة النوعية في صنعاء“، لافتا إلى ”تدمير 22 آلية عسكرية وخسائر بشرية في صفوف ميليشيا الحوثي“.