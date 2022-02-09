القوات اليمنية تعلن تحرير سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق حرض

أعلنت قوات الجيش اليمني، المدعومة من التحالف العربي، اليوم الأربعاء، تمكنها من السيطرة على السلسلة الجبلية المطلة من جهة الشرق، على قلب مدينة حرض، مركز المديرية التي تحمل ذات الاسم، بمحافظة حجة، على الحدود اليمنية السعودية، وسط حالة انهيار وخسائر بشرية ومادية في صفوف ميليشيات الحوثيين.

وقال المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة، على ”تويتر“، إن الجيش وألوية اليمن السعيد، حققت تقدمًا ميدانيًا من خلال تحريرها سلسلة جبال (الهيجة) الاستراتيجية، شرق معسكر (المحصام) شرقي مديرية حرض، إثر مواجهات أسفرت عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر الحوثيين.

تحرير سلسلة جبال الهيجة الاستراتيجية شرق معسكر المحصام إلى الشرق من مديرية حرض، ومصرع وإصابة العشرات من عناصر المليشيات. — المركز الإعلامي للقوات المسلحة #اليمن (@Yem_army_media) February 9, 2022

وذكرت مصادر عسكرية يمنية، أن القوات الحكومية، شنت هجومًا عنيفًا على مواقع الحوثيين في جبال ”الهيجة“ التي كانت منطلق هجماتهم خلال اليومين الماضيين لمحاولة كسر الحصار الذي تفرضه قوات الجيش على قلب مدينة حرض، وتوغلت في الأحياء الشرقية من المدينة.

وأشارت المصادر في حديثها لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”ألوية اليمن السعيد التابعة للجيش اليمني، تمكنت من السيطرة على السلسلة الجبلية المطلة على مركز المدينة من الجهة الشرقية، بعد معارك عنيفة، شاركت خلالها مقاتلات التحالف العربي، بعدة غارات جوية استهدفت مواقع تمركز الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية“.

وبحسب المصادر، فإن سيطرة القوات الحكومية على سلسلة ”الهيجة“ الجبلية الاستراتيجية، تعني إطباق حصارها من كل الاتجاهات على عناصر ميليشيات الحوثيين المتحصنين بالأحياء السكنية بقلب مدينة حرض، كما تعدّ تأمينًا لمعسكر ”المحصام“ الذي سيطرت عليه القوات الحكومية يوم الجمعة الماضي.

في موازاة ذلك، واصلت القوات الحكومية هجومها، اليوم الأربعاء، على مواقع الحوثيين في الأحياء الجنوبية من مدينة حرض، ضمن عملية توغلها نحو قلب المدينة، وسط عمليات مستمرة من الفرق الهندسية العسكرية للتعامل مع الألغام والمتفجرات التي زرعتها ميليشيات الحوثيين المتحصنة بين مساكن المواطنين، وفق المصادر.

وبدأت قوات الجيش اليمني، يوم الجمعة الماضي، عملية عسكرية بدعم من قوات التحالف العربي، لتحرير مدينة حرض، مركز مديرية حرض، شمالي محافظة حجة، تمكنت إثرها من فرض حصار شبه كامل على المدينة، واستعادة السيطرة على معسكر ”المحصام“ شرقي حرض، من قبضة ميليشيات الحوثيين.