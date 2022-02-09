مقتل خبيرين في نزع الألغام غربي اليمن

أعلن مشروع ”مسام“ السعودي لنزع الألغام في اليمن، مساء أمس الثلاثاء، مقتل اثنين من خبرائه بينما كانا في مهمة تفكيك ألغام زرعتها ميليشيات الحوثي، جنوبي مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر، وفق وكالة ”رويترز“.

ونعى المشروع السعودي في بيان نشره على حسابه عبر ”تويتر“ قائد الفريق 25 لنزع الألغام أحمد الظاهري وعضو الفريق مراد عبد السلام صالح، اللذين ”استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في ‎مديرية حيس“ بمحافظة الحديدة.

بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم مدير عام مشروع #مسام أسامة القصيبي وكافة العاملين بالمشروع إلى أهالي الشهيدين أحمد الظاهري، قائد الفريق 25، ومراد عبد السلام صالح عضو الفريق 25 اللذين استشهدا أثناء تأديتهما لواجبهما الإنساني في #حيس سائلين الله عز وجل أن يتغمدهما بواسع رحمته pic.twitter.com/9jI91quMZ2 — Project Masam مشروع مسام (@MasamProject) February 8, 2022

وارتفع عدد خبراء المشروع الذين قتلوا أثناء مهام نزع الألغام إلى سبعة خبراء منذ ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقتل أكثر من 30 خبيرا بينهم خمسة أجانب إضافة إلى 33 مصابا منذ انطلاق المشروع منتصف عام 2018.

وأبدى مشروع مسام في وقت سابق قلقه من تطور مهارات وتقنيات جماعة الحوثي في صناعة الألغام والعبوات الناسفة، وهو ما ضاعف الخسائر البشرية في صفوف المدنيين وخبراء نزع الألغام خلال الفترة الأخيرة.

وذكر المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن، الاثنين الماضي، أن قرابة 319 ألف لغم وذخائر غير منفجرة تم تفكيكها منذ أن بدأ المشروع عمله قبل أربع سنوات، من بينها 100 ألف لغم مضاد للدبابات.

وتقول وزارة حقوق الإنسان التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها إن الحوثيين زرعوا أكثر من مليون لغم في المحافظات اليمنية منذ بداية الحرب مطلع عام 2015، في نسبة هي الأعلى منذ الحرب العالمية الثانية.

ويأتي الإعلان عن مقتل الخبيرين، بعد يومين من إحباط الجيش اليمني هجوما حوثيا واسعا لفك الحصار عن عناصر الميليشيات وسط مدينة حرض في محافظة حجة.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، أن ألوية اليمن السعيد، في المنطقة العسكرية الخامسة، التابعة للجيش اليمني في محافظة حجة المتاخمة للحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، حققت تقدما نحو عمق مدينة حرض، مركز المديرية التي تحمل الاسم عينه.

وقالت المصادر إن القوات اليمنية سيطرت على أحياء سكنية عدة في المناطق الجنوبية من المدينة، إثر هجوم شنته من ثلاثة محاور، في إطار عمليات تقدمها المتزامنة من جميع الجهات المحيطة بحرض، الرامية لاستكمال سيطرتها على المدينة، وسط المئات من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين لإعاقة تقدم قوات الجيش.