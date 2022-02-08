في خطوة نادرة.. قطر توقف ناشطا حوثيا أيد استهداف الإمارات

قال ناشطون وحسابات إخبارية موالية لإيران إن قطر أوقفت السياسي المؤيد للحوثيين صالح الجرموزي بعد مداخلة تلفزيونية على قناة الميادين الممولة من طهران، أيد فيها استهداف جماعته لمنشآت مدنية في الإمارات وهاجم التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

والجرموزي مقيم في قطر منذ سنوات ودأب على التعبير في مداخلات إعلامية مع الإعلام الممول من طهران وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تأييده للحوثيين ومهاجمة السعودية والإمارات والتحالف الذي تقوده المملكة في اليمن.

ويوصف الجرموزي بأنه يمثل الحوثيين في العديد من الفعاليات تحت مسمى ”المنسق العام للتجمع العربي والإسلامي لدعم خيار المقاومة – قطر“، وهو المصطلح الذي يستخدمه عادة المؤيدون لإيران لتمرير أجندتهم تحت ستار شعار القضية الفلسطينية بحسب منتقديهم.

وينفي المؤيدون لإيران تلك الاتهامات.

ويروج الجرموزي على حسابه في تويتر أقوال خامنئي والشعارات الإيرانية.

كلام للإمام الخامنئي تحت شعار لا غربية ولا شرقية جمهورية اسلامية

يدعو المسلمين ليكونوا سلفيين معتدلين،

بشرط أن تكون السلفية دعوة الى أصول القرآن والسنة وتطبيق الشريعة

وليس دعوة الى التكفير والانحراف والاقتتال بين المسلمين ..

شاهد الفيديو حتى نهايته 👇👇👇👇👇 pic.twitter.com/ak4HzYqlyv — المهندس/ صالح الجرموزي (@sjarmoozi17) January 21, 2022

وهذه أول مرة يتم فيها الحديث عن توقيف قطر لمتهم بالإساءة للإمارات والسعودية منذ اتفاق العلا الذي أنهى الأزمة الخليجية غير المسبوقة.

وهاجمت وسائل الإعلام الإيرانية والناشطون المؤيدون للحوثيين توقيف الجرموزي زاعمين أنه يتنافى مع حرية التعبير.

ووصفت صحيفة المسيرة الناطقة بلسان الحوثيين الجرموزي بأنه ”ناشط سياسي وحقوقي يمني“ ونددت باعتقاله.

ونقلت عن ناشطين أن وزارة الخارجية ورئاسة الوزراء في حكومة الحوثيين تتابع قضية اعتقال الجرموزي من قبل السلطات القطرية على حد قول الصحيفة.

ولم تتضح على الفور أسباب توقيف الجرموزي لكن أحد أقاربه ألمح إلى أن توقيف الجرموزي ربما يكون مؤقتا، وكتب في تغريدة بتويتر ”للتعميم لو تكرمتم.. تواصلت عبر التلفون مع أبن عمي #المهندس_صالح_الجرموزي وطلب مني أن أوجه الشكر والامتنان لكل من تضامنوا معه ويطلب من الجميع عدم الإساءه للحكومة القطرية التي تعامله بكل تقدير وإحترام كأي مواطن قطري وقريبا سيتم الإفراج عنه ويتحدث إليكم ويوضح ماجرى.. وسلامتكم..”

للتعميم لوتكرمتوا..

تواصلت عبر التلفون مع أبن عمي #المهندس_صالح_الجرموزي

وطلب مني اوجه الشكر والإمتنان لكل من تضامنو معه

ويطلب من الجميع عدم الإساءه للحكومة القطرية التي تعامله بكل تقدير وإحترام

كأي مواطن قطري

وقريباً سيتم الإفراج عنه ويتحدث إليكم ويوضح ماجرى

وسلامتكم..✋ pic.twitter.com/7042dcjGFU — الشاعر الجرموزي (@aljrmozy_1440) February 7, 2022

ومن غير الواضح ما إذا كان للجرموزي صلات بشخصين وشركات تحمل لقبه العائلي ذاته أدرجتها الإمارات قبل مدة في قائمتها للأفراد والكيانات الإرهابية وهي ”راشد صالح الجرموزي ونايف ناصر صالح الجرموزي وشركة الجرموزي للتجارة العامة وشركة الجرموزي للشحن والتخليص وشركة الجرموزي لنقل المواد بالشاحنات الثقيلة والخفيفة وشركة ناصر الجرموزي للتجارة العامة، شركة ناصر الجرموزي للشحن والتخليص“.