اليمن.. إحباط هجوم حوثي لفك الحصار عن حرض

أحبط الجيش اليمني هجوما حوثيا واسعا لفك الحصار عن عناصر المليشيات وسط مدينة حرض في محافظة حجة.

وذكرت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، أن ألوية اليمن السعيد، في المنطقة العسكرية الخامسة، التابعة للجيش اليمني في محافظة حجة المتاخمة للحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية، واصلت اليوم الإ‘ثنين، عمليات تقدمها الميدانية نحو عمق مدينة حرض، مركز المديرية التي تحمل الاسم عينه .

وقالت المصادر، إن القوات اليمنية سيطرت على أحياء سكنية عدة في المناطق الجنوبية من المدينة، إثر هجوم شنته من ثلاثة محاور، في إطار عمليات تقدمها المتزامنة من جميع الجهات المحيطة بحرض، الرامية لاستكمال سيطرتها على المدينة، وسط المئات من الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين لإعاقة تقدم قوات الجيش.

وأشارت المصادر العسكرية، إلى أن القوات الحكومية، تصدّت لهجوم واسع لمليشيات الحوثيين، من الجهة الشرقية للمدينة، في محاولة منها لفك الحصار المفروض على عناصرها وسط المدينة، واستعادة المواقع التي خسرتها لصالح الجيش اليمني خلال الأيام الماضية، وهو ما تسبب في مقتل وإصابة العشرات من الحوثيين، في حين شنّت مقاتلات التحالف العربي، غارات جوية عدة على مواقع المليشيات وتعزيزاتهم العسكرية في مناطق مختلفة من محافظة حجة.

وحسب المصادر، فإن مليشيات الحوثيين، شنّت قصفًا صاروخيًا اليوم الإثنين، استهدف مدينة حرض، ومثلث ”عاهم“ بعزلة ”العتنة“ في المديرية نفسها، بـ4 صواريخ باليستية، سقط واحد منها في مناطق جنوب المدينة، واثنان آخران سقطا في ضواحيها، في حين سقط الصاروخ الرابط بالمثلث الإستراتيجي، الخاضع لسيطرة القوات الحكومية، دون ورود معلومات حول ما أحدثته من خسائر.

وأطلقت القوات الحكومية، الجمعة الماضية، عملية عسكرية بدعم من قوات التحالف العربي، لتحرير مدينة حرض، أقصى شمال اليمن، من مليشيات الحوثيين، تمكنت خلالها من السيطرة على أجزاء كبيرة من حرض من الجهات الأربعة، وفرضت حصارًا على عناصر الحوثيين المتمركزين بقلب المدينة الواقعة على الحدود اليمنية السعودية.

وفي محافظة مأرب، شمال البلاد، تصدّت قوات الجيش ومسلحو القبائل الموالون للحكومة، لهجمات شنتها مليشيات الحوثيين في مناطق متفرقة من الأجزاء الشمالية والجنوبية في المحافظة.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، إن مليشيات الحوثيين شنّت هجمات متكررة على مواقع سيطر عليها الجيش خلال الأيام الماضية قرب معسكر ”أم ريش“ الإستراتيجي، والمنطقة الرملية في محيط سلسلة ”البلق الشرقي“ الجبلية في مديرية الجوبة، جنوب مأرب، تمكنت القوات الحكومية من كسرها والتصدي لها.

كما تزامنت هجمات الحوثيين مع هجوم آخر بمديرية رغوان، شمال مأرب، أفشلته القوات الحكومية، وكبدت الحوثيين على إثره خسائر في الأرواح والعتاد، وفقًا للمصادر.

من جهته، قال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، اليوم الإثنين، إن المعارك تواصلت في الجهة الجنوبية من مأرب، بالتزامن مع اشتداد وتيرة المعارك في الجبهات الشمالية الغربية للمحافظة، قتل وجرح خلالها العشرات من عناصر الحوثيين.

وفي محافظة تعز، تمكنت قوات الجيش اليمني، من تحقيق تقدم ميداني على حساب مليشيات الحوثيين في مديرية جبل حبشي، وسط المحافظة.

ونقل موقع القوات اليمنية المسلحة، عن مصدر ميداني، قوله إن قوات الجيش شنّت هجومًا على مواقع تمركز الحوثيين في سلسلة جبال ”الأحطوب“ في مديرية جبل حبشي، تمكنت خلاله من تحرير مواقع مهمة وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى من الحوثيين.