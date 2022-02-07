التحالف يدعو الأمم المتحدة لبحث مزاعم الحوثيين بشأن سجن صعدة

وجه التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، دعوة لمجلس تنسيق الشؤون الإنسانية باليمن والصليب الأحمر لبحث مزاعم ميليشيات الحوثي بشأن سجن صعدة، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

#عاجل #التحالف: نستضيف يوم غدٍ منسق الشؤون الإنسانية باليمن لمناقشة مزاعم الحوثيين لسجن صعدة. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 7, 2022

وقتل 60 فردا على الأقل في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما ضربت صواريخ مركز احتجاز في محافظة صعدة معقل الميليشيات المتحالفة مع إيران في حادث ألقى فيه الحوثيون المسؤولية على التحالف، وفق وكالة ”رويترز“.

#عاجل #التحالف : نؤكد التزامنا بمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية.#واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 7, 2022

وفي 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، نفى التحالف العربي لدعم الشرعية تقارير زعمت استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، وادعاء وقوع ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022) ، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله، وإن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيات الحوثية غير صحيحة“.

وأضاف العميد المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) حسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبين عدم صحة هذه الادعاءات“ .

وبيّن العميد المالكي ”أن ما سوقت له الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء، لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) حسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز“.

وأكد العميد المالكي ”أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل، وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء“.