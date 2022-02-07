التحالف: 4 صواريخ حوثية تستهدف حرض ومثلث عاهم في محافظة حجة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، يوم الإثنين، أن ميليشيا الحوثي، أطلقت أربعة صواريخ باليستية باتجاه مديرية ”حرض“ و“مثلث عاهم“ في محافظة حجة.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الحوثيين ”أطلقوا أربعة صواريخ باليستية باتجاه حرض ومثلث عاهم بمحافظة حجة“.

وأضاف البيان أن الصواريخ أطلقت من الحديدة ومطار صنعاء الدولي، محذرا من أن ”الاستخدام العسكري لميناء الحديدة ومطار صنعاء يهدد الأمن الإقليمي والدولي“.

وأكد أن التحالف ”سيتخذ إجراءات عملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين بالداخل اليمني“.

وأكد نائب مدير المركز الإعلامي للقوات اليمنية المسلحة المقدم صالح القطيبي، ”نجاح العملية العسكرية التي أطلقتها القوات المسلحة في الجيش اليمني، وبإسناد مباشر من القوات السعودية، لتحرير مديرية حرض بالكامل“.

وقال القطيبي لـ“إرم نيوز“، إن الجيش اليمني ”نجح في تطويق الميليشيات الحوثية الإيرانية من جميع الجهات، بعد تحرير القرى والمناطق المحيطة من جهة الجنوب والشرق، وحاليا يجري تمشيط الأطراف الجنوبية والغربية للمدينة، وسط انهيار وخسائر بشرية ومادية فادحة في صفوف الميليشيات“.

وأضاف أنه ”خلال التقدم الأخير، نجحت القوات في قطع أهم خطوط التهريب التي تستخدمها ميليشيات الحوثي لنقل الأسلحة المهربة عبر السواحل الجنوبية الغربية لمحافظة حجة وسواحل وموانئ الحديدة، إلى محافظة صعدة“.

وأشار إلى أهمية الموقع الجغرافي الذي تتمتع به مديرية حرض، قائلا: ”تعد مديرية حرض، ثاني أكبر مديريات محافظة حجة شمال غرب اليمن، من حيث عدد السكان، وهي حدودية مع المملكة العربية السعودية الشقيقة، ويوجد بها منفذ حدودي برّي مع المملكة، يعد من أهم المنافذ البرية، وأقربها لمناطق اليمن الشمالية والجنوبية الغربية“.

وأكد أن استعادة مديرية حرض، ”ستعزز موقف قواتنا في جبهة الملاحيظ، التي تزحف صوب كهوف مران جنوب غرب صعدة، وتفتح جبهة جديدة لتطويق الميليشيات الحوثية الإرهابية، المتحصّنة في مدينة صعدة من الجهة الجنوبية، وبهذا تكون محافظة صعدة محاصرة من كل الجهات، وحينها فإنه لن يتبقى للميليشيات الإرهابية، سوى منفذ واحد للفرار من اتجاه سفيان“.