"الانتقالي الجنوبي" يعلن إحالة "المتورطين" باشتباكات خور مكسر للقضاء العسكري

أعلنت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، يوم الإثنين، إحالة جميع العناصر المتورطة في الاشتباكات التي شهدتها مدينة خور مكسر بعدن، أمس الأحد، إلى القضاء العسكري.

كما وجهت الهيئة في اجتماع عقدته الإثنين، بـ“سرعة إخراج القوة الأمنية المتواجدة في جزيرة العمال“.

وقالت الهيئة في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمجلس الانتقالي الجنوبي، إنها ”وقفت في اجتماعها اليوم أمام الأحداث المؤسفة والتصرفات اللامسؤولة التي شهدتها مديرية خور مكسر في العاصمة عدن يوم أمس“.

وأكدت أن ”تلك التصرفات الفردية الرعناء ستقابل بإجراء عقابي حازم وفقا للقانون، حتى لا تتكرر مثل تلك التصرفات التي استغلها الإعلام المعادي لشعبنا وقضيتنا ولأمن واستقرار العاصمة عدن“.

وشهدت مدينة خور مكسر، صباح أمس الأحد، مواجهات مسلحة بين فصائل أمنية استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وقالت مصادر أمنية لـ“إرم نيوز“ إن ”قوات الطوارئ والدعم الأمني والتي يقودها صامد سناح، احتجت على إدارة أمن عدن، كونها فصلت عددا من الجنود التابعين لها، وحاولت منع اللجنة المكلفة بصرف المرتبات، من مباشرة مهامها والتي كانت تعتزم اليوم صرف مرتبات الوحدات الأمنية“.

وأضافت المصادر: ”اشترطت قوات الطوارئ، ضرورة إعادة مَن تم فصلهم مِن قوامها، قبل البدء بصرف المرتبات؛ ما رفضته إدارة أمن عدن، لتندلع على إثر ذلك الاشتباكات“.

وتابعت: ”استطاعت إدارة أمن عدن احتجاز الأطقم العسكرية التابعة لقوات الطوارئ؛ ما أغضب قائدهم صامد سناح ليتوجه إلى منطقة جزيرة العمال بخورمكسر، ويفتح نيران أسلحته على الحاجز الأمني التابع لإدارة الأمن والمتمركز بشكل يومي في تلك المنطقة، بالإضافة إلى إطلاق النيران على مبنى إدارة أمن عدن، المحاذي لمنطقة جزيرة العمال“.

وذكرت مصادر محلية لـ“إرم نيوز“ أن ”أصوات الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أثارت حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، خصوصا أنها اندلعت في أثناء وجود أطفالهم في المدارس“.