التحالف يوجه ضربات جديدة لمعسكرات الحوثي في صنعاء

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية فجر اليوم، بدء تنفيذ عملية عسكرية لأهداف عسكرية مشروعة بصنعاء.

وقال التحالف في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ على صفحتها في تويتر، إن العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية.

وتأتي العمليات العسكرية التي يشنها التحالف في صنعاء وعدة محافظات يمنية، بالتزامن مع مواصلة قوات الجيش اليمني تقدمها الميداني لاستكمال سيطرتها على مدينة حرض، مركز المديرية التي تحمل الاسم نفسه، شمال محافظة حجة المتاخمة للمملكة العربية السعودية، على حساب مليشيات الحوثيين.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، لـ“إرم نيوز“ السبت، إن ألوية ”اليمن السعيد“ التابعة للقوات الحكومية، خاضت معارك ضد مليشيات الحوثيين المدعومة من إيران، في المناطق الجنوبية من مدينة حرض، مواصلة تقدمها نحو المدينة بشكل متواز مع تقدم من الجهتين الغربية والشمالية، على الرغم من الألغام والمتفجرات المزروعة من قبل الحوثيين.

وذكرت المصادر، أن وحدات من القوات البرية السعودية، تشارك القوات الحكومية اليمنية عمليات توغلها نحو مدينة حرض من الجهة الشمالية، في حين شنت مليشيات الحوثيين السبت، قصفًا صاروخيًا استهدف مناطق مأهولة من مدينة حرض بعد ساعات من سيطرة القوات الحكومية عليها، ومحاصرتها الحوثيين في المدنية من الاتجاهات الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية الجنوبية المحيطة بالمدينة.

ونقل الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، عن مصادر عسكرية، أن الجيش اليمني يواصل تقدمه باتجاه عمق مدينة حرض في محافظة حجة، من محورين، أحدهما على الطريق الدولي الرابط بين مديريتي عبس وحرض من الجهة الجنوبية، والآخر من الغربية، على الطريق الرابط بين مديريتي حرض وميدي، المطلة على مياه البحر الأحمر.

وقالت المصادر، إن القوات الحكومية تجري عمليات تمشيط للأحياء الجنوبية والغربية من المدينة، وسط اشتباكات عنيفة ضد مليشيات الحوثيين المتحصّنة داخل مدينة حرض، وسط غارات جوية من مقاتلات التحالف العربي التي استهدفت تعزيزات وتجمعات الحوثيين، شرق معسكر ”المحصام“ الواقع في الجهة الجنوبية الشرقية من حرض.

وأضافت المصادر أن غارات التحالف العربي الجوية والمواجهات والقصف المدفعي من قبل قوات الجيش، كبّدت الحوثيين عشرات القتلى والجرحى، إلى جانب الخسائر التي تكبدوها في عتادهم العسكري.

وكانت القوات الحكومية قد سيطرت الجمعة، على مناطق متفرقة محيطة في مدينة حرض، مركز مديرية حرض، شمال محافظة حجة، على الحدود اليمنية السعودية، كانت خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثيين، بينها معسكر ”المحصام“ المشرف على المدينة من الجهة الشرقية، تزامنًا مع التقدم من الجهتين الغربية والشمالية، في عملية عسكرية انطلقت يوم أمس، بدعم من قوات التحالف العربي.