اليمن.. وفاة شيخ قبلي جراء تعذيبه في سجون الحوثي

توفي شيخ قبلي ينتمي لمحافظة صعدة شمال اليمن، في أحد سجون الحوثيين؛ وذلك عقب 4 أشهر من اختطافه من قبل قوات تابعة للميليشيات أثناء تواجده في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر يمنية، إن ”وفاة الشيخ عبدربه داجي، وهو أحد مشايخ قبيلة آل سالم في مديرية كتاف بمحافظة صعدة، جاء جراء التعذيب الذي تعرض له، في سجن الميليشيات الحوثية في صنعاء“.

وأضافت المصادر أن ”قياديين في ميليشيات الحوثي، أبلغوا شقيق المتوفى الشيخ أحمد داجي، أمس السبت، بالحضور لاستلام جثمان شقيقه المتواجد في ثلاجة الموتى بأحد مستشفيات صنعاء“.

وبحسب المصادر ذاتها، ”رفض الشيخ أحمد داجي، الحضور لاستلام جثمان شقيقه، واتهم الحوثيين بتعذيب شقيقه حتى فارق الحياة“.

ووفقا لمصادر إعلامية يمنية، ”هجّرت ميليشيات الحوثي الشيخ عبدربه داجي، من محافظة صعدة، بعد مقاومته لها عقب انقلابها في العام 2014، إلى مدينة صنعاء، والتي سكن بأحد منازلها منذ ذلك الوقت، حتى تم اختطافه من منزله قبل 4 أشهر“.

ومنعت ميليشيات الحوثي، والتي تعد سلطات الأمر الواقع في صنعاء، ذوي أقارب الشيخ داجي، من زيارته أو رؤيته طيلة فترة اختطافهم له.

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ عبدربه داجي، ”عُرف بأنه كان واحدا من المشايخ الذين وقفوا بصلابة في وجه ميليشيات الحوثي منذ حروب الأعوام الستة بين (2004-2010)، والتي شهدتها محافظة صعدة بين الجيش اليمني من جهة، وميليشيات الحوثي من جهة أخرى، إبان حكم الرئيس الراحل علي عبدالله صالح“.

وبحسب مصادر حقوقية، قتل نحو 300 مختطف ومخفي قسرا؛ جراء التعذيب في سجون ميليشيات الحوثي، منذ انقلابها 7 أعوام.

كما تشن ميليشيات الحوثي هجمات ضد زعماء قبليين مناهضين لها.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، قتل عدد من المدنيين اليمنيين، وأصيب آخرون، في قصف صاروخي حوثي، استهدف منزل الشيخ القبلي البارز عبداللطيف نمران، جنوب غرب محافظة مأرب.

وذكر حينها الموقع الرسمي للسلطة المحلية بمحافظة مأرب، أن ”القصف الصاروخي بصاروخ باليستي، استهدف منزل الشيخ نمران، في منطقة العمود المأهولة بالسكان، جنوبي مديرية الجوبة؛ ما أدى إلى مقتل 6 مدنيين، بعضهم لم يتم التعرف على هويتهم جراء تمزق جثثهم، في حين أصيب العشرات، بعضهم إصاباتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى مستشفيات مأرب“.