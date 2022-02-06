اشتباكات مسلحة بين فصائل أمنية في عدن‎‎

اندلعت صباح اليوم الأحد، مواجهات مسلحة بين فصائل أمنية في مدينة خورمكسر بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن، استخدمت فيها أسلحة خفيفة ومتوسطة.

وقالت مصادر أمنية لـ ”إرم نيوز“ إن ”قوات الطوارئ والدعم الأمني والتي يقودها صامد سناح، احتجت على إدارة أمن عدن، كونها فصلت عددا من الجنود التابعين لها، وحاولت منع اللجنة المكلفة بصرف المرتبات، من مباشرة مهامها والتي كانت تعتزم اليوم صرف مرتبات الوحدات الأمنية“.

وأضافت المصادر ”واشترطت قوات الطوارئ، ضرورة إعادة مَن تم فصلهم مِن قوامها، قبل البدء بصرف المرتبات؛ ما رفضته إدارة أمن عدن، لتندلع على إثر ذلك الاشتباكات“.

وذكرت المصادر ”استطاعت إدارة أمن عدن احتجاز الأطقم العسكرية التابعة لقوات الطوارئ؛ ما أغضب قائدهم صامد سناح ليتوجه إلى منطقة جزيرة العمال بخورمكسر، ويفتح نيران أسلحته على الحاجز الأمني التابع لإدارة الأمن والمتمركز بشكل يومي في تلك المنطقة، بالإضافة إلى إطلاق النيران على مبنى إدارة أمن عدن، المحاذي لمنطقة جزيرة العمال“.

ولم يصدر حتى اللحظة أي تعليق رسمي مِن إدارة أمن عدن، توضح فيه حقيقة الأمر والسبب في اندلاع تلك الاشتباكات، بالإضافة إلى أنه لم يتم معرفة ما إذا وقع على إثر تلك المواجهات أي ضحايا سواء قتلى أو جرحى.

وذكرت مصادر محلية لـ ”إرم نيوز“ أن ”أصوات الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة أثارت حالة من الخوف والذعر بين الأهالي، خصوصا أنها اندلعت في أثناء وجود أطفالهم في المدارس“.

وقالت مصادر صحفية إن الطائرة اليمنية التي تزامن وصولها إلى مدينة عدن، قادمة من العاصمة المصرية القاهرة، مع وقوع اندلاع الاشتباكات، لم تتمكن من الهبوط على مدرج مطار عدن الدولي، المحاذي لموقع المواجهات.