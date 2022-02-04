ألوية اليمن السعيد تتقدم باتجاه مدينة حرض في محافظة حجة

أعلنت ألوية اليمن السعيد في المنطقة الخامسة، اليوم الجمعة، التقدم باتجاه مدينة حرض وسط انهيارات وتراجع لعناصر ميليشيا الحوثي.

ألوية اليمن السعيد بالمنطقة الخامسة تتقدم باتجاه مدينة حرض وسط انهيارات وتراجع لعناصر ميليشيا الحوثي #الإخبارية_عاجل — الإخبارية عاجل (@EKH_brk) February 4, 2022

ونشرت ألوية اليمن السعيد مقاطع فيديو لتقدمها باتجاه مدينة حرض في محافظة حجة ظهر فيها جانب من العملية العسكرية.

وتقع حرض في شمال مديرية حجة، على بعد 7 كيلو متر تقريبا من الحدود اليمنية السعودية شمالا، وهي قريبة من منفذ الطوال و لا تبعد كثيرا عن ميناء ميدي على ساحل البحر الأحمر.

وأوضحت ألوية اليمن السعيد أنها بدأت تطهير مدينة حرض من آلاف الألغام الحوثية.

وأكد التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، دعمه تقدم ألوية اليمن السعيد بكافة المحاور والعمليات لتحقيق أهدافها المرحلية.

وطلب التحالف العربي في بيان له عبر ”تويتر“ من المدنيين التريث في العودة إلى منازلهم في مدينة حرض حرصا على سلامتهم.

وأكدت قيادة التحالف أن العمليات الإنسانية والمساعدات في المناطق المحررة ستنطلق بعد عمليات التطهير.

في الإطار نفسه، أعلن التحالف تنفيذ (16) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية، إضافة إلى تدمير (9) آليات عسكرية ووقوع خسائر بشرية.