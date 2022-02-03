أمريكا تهدد بفرض عقوبات ضد الحوثيين

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

هددت الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأربعاء، بفرض عقوبات جديدة على المتمردين الحوثيين في اليمن، بعد الهجمات التي نفذوها في الآونة الأخيرة، واستهدفت على وجه الخصوص الإمارات العربية المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، للصحافيين: ”لقد اتخذنا خطوات عدة، بما في ذلك خلال الأسابيع والأشهر القليلة الماضية، وأتوقع أن نتخذ خطوات إضافية في ضوء الهجمات المدانة التي شنها الحوثيون، انطلاقا من اليمن، في الأيام والأسابيع الأخيرة“.

وتتعرض الإدارة الأمريكية لضغوط متزايدة لإعادة إدراج المتمردين اليمنيين المدعومين من إيران على قائمتها السوداء لـ“المنظمات الإرهابية“.

وإزالة اسم الحوثيين من القائمة الأمريكية السوداء، كان أحد أول القرارات التي أصدرها الرئيس جو بايدن في مجال السياسة الخارجية لدى وصوله إلى البيت الأبيض قبل عام.

وقالت إدارة الرئيس الديموقراطي، إنها اتخذت هذه الخطوة في محاولة منها لـ“إتاحة المجال أمام الدبلوماسية لإنهاء الحرب الدائرة في اليمن، بالإضافة إلى تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى محتاجيها في المناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين“.

لكنّ المساعي الدبلوماسية فشلت والحرب لا تزال على أشدها.

وردا على سؤال خلال مؤتمر صحافي في 19 كانون الثاني/ يناير الماضي، قال بايدن إن إعادة إدراج الحوثيين على القائمة الأمريكية السوداء هي مسألة ”قيد الدرس“.

والأربعاء قال برايس: ”لن نتردد في معاقبة قادة حوثيين وكيانات متورطة في هجمات عسكرية تهدد المدنيين والاستقرار الإقليمي.. هذا الإجراء تحديدا لا يزال ”قيد الدرس“.

ورأت وكالة ”أسوشيتدبرس“ الأمريكية يوم الأربعاء، أن المتمردين الحوثيين في اليمن باتوا يشكلون انتكاسة للسياسة الخارجية للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى جانب الانتكاسات التي واجهته في الفترة الأخيرة بما فيها ”كورونا“ والانسحاب من أفغانستان، متوقعة أن تفرض إدارة بايدن عقوبات جديدة على الميليشيات قريبا.

وفي تقرير لها بعنوان ”الحوثيون في اليمن يزيدون إحباطات السياسة الخارجية لبايدن“، لفتت الوكالة إلى أن المسؤولين الأمريكيين يدرسون اتخاذ إجراءات مالية تستهدف الحوثيين وكبار الشخصيات في الجماعة، مع احتمال فرض عقوبات جديدة خلال الأسبوع الجاري.

واعتبرت الوكالة، أنها أحدث محاولة حتى الآن من قبل إدارة بايدن لإرغام قادة الحوثيين على الدخول في محادثات سلام، لإنهاء الحرب.