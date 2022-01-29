مع تصاعد الهجمات وضغط الحلفاء.. هل يعيد بايدن الحوثيين إلى قوائم الإرهاب؟

خلال مؤتمره الصحفي بمناسبة مرور عام على توليه الحكم، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى أن طلب إعادة تصنيف الحوثيين ”منظمة إرهابية“ قيد النظر، إلا أن محللين يعتبرون هذا التصريح لا يخلو من ”المراوغة“، مؤكدين أنه لن يتحقق في ظل إدارة بايدن.

تصريح بايدن هذا الذي جاء قبل أكثر من أسبوع، كان عقب نشر السفارة الإماراتية تغريدة على تويتر، تقول إن السفير يوسف العتيبة، حث إدارة بايدن على العودة لذلك التصنيف ردا على هجمات الحوثيين ضد الإمارات مؤخرا.

معالي يوسف العتيبة: إن التعاون الإماراتي الأمريكي الوثيق ساهم في صد جولة أخرى من هجمات مليشيات الحوثي الإرهابية صباح اليوم في الإمارات. الخطوة التالية: وقف التدفقات المالية والأسلحة للحوثيين من الجهات الداعمة لهم وعلى الولايات المتحدة التحرك الآن لإعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب — UAE Embassy US (@UAEEmbassyUS) January 24, 2022

وعندما سُئل بايدن عما إذا كان يؤيد إعادة الحوثيين الذين تدعمهم إيران، إلى قائمة الولايات المتحدة للمنظمات الإرهابية الأجنبية، قال: ”الإجابة هي أن الأمر قيد البحث“، وكانت قد رُفعت الجماعة من القائمة قبل عام تقريبا.

وسارعت الإدارة الأمريكية مؤخرًا، بإدانة استهداف الحوثيين لأبو ظبي، ووصفته بالـ“هجوم الإرهابي“، وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك ساليفان، حينها، إن ”الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في أبو ظبي.. وسنعمل مع الإمارات والشركاء الدوليين لمحاسبة الحوثيين“.

فكيف ستتم محاسبة الحوثيين؟ وما هو دور الولايات المتحدة في ذلك؟

يرى محللون سياسيون أن التعازي التي قدمها وزير الخارجية أنتوني بلينكن، لنظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد، على خلفية سقوط ضحايا في الهجوم، ”لا تكفي“، مشددين على أن إعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية بات ”أمرا ملحا“.

تراخ أمريكي

ويعتبر رئيس مركز الخليج للأبحاث، عبدالعزيز بن صقر، أن ”هناك تراخيا شديدا من الإدارة الأمريكية فيما يتعلق بالتعامل مع التهديدات الإيرانية“، مشددا على أن مسؤولية التصدي لتلك التهديدات تقع على عاتق المجتمع الدولي ككل.

ويضيف بن صقر، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”دول الخليج والسعودية تحديدا، تؤكد أن الملف النووي والصاروخي والأمن البحري، هو مسؤولية دولية، وليس فقط مسؤولية دول المنطقة“.

ويتابع: ”دول المنطقة معنية بأمن الطاقة وبسياسة إيران وعبثها بالمنطقة، وبمكافحة الإرهاب.. وفي الوقت الذي يواجه فيه حلفاء واشنطن في المنطقة، هجمات الحوثيين المدعومين إيرانيا، تسعى إدارة بايدن لإعادة إحياء الاتفاق النووي مع طهران“.

ويستطرد بالقول: ”إذا تمسكت الإدارة الأمريكية بموقفها في تعديل اتفاق 2015، وتمسكت إيران بعكس ذلك (بعدم تعديله) يعني أن هناك تنازلا سيُقدم من قبل أحد الأطراف، وهذا التنازل هل ستقدمه إيران، أو أن الولايات المتحدة ستتخلى عن مطالبها؟“.

ويلفت بن صقر إلى وجود ما سماه ”غموض في الصورة وعدم وضوح فيما يتعلق بالتنازلات، إلا أن الواضح هو تساهل الولايات المتحدة مع الميليشيات التي تدعمها إيران، حيث إنها تغض الطرف عن بعض الميليشيات، في حين تتشدد نحو أخرى“.

ويوضح بالقول: ”تشددت الولايات المتحدة مع القاعدة وداعش في محاربتها، ومع حزب الله أيضا، لكنها رفعت الحوثيين عن قوائم الإرهاب، وهنا يكمن التباين في تعامل الإدارة الأمريكية مع الميليشيات الإرهابية“.

موقف موحد

أما عن توسع ضربات الحوثي لتصل الإمارات، يؤكد رئيس مركز الخليج للأبحاث، أن ”من الخطأ الافتراض أن قرار توسع العدوان كان قرارا حوثيا، بل إنه يصنف من ضمن القرارات الاستراتيجية التي لا يمكن أن تتخذها قيادة الحوثي منفردة، إنما اُتخذ على مستوى القيادة الإيرانية العليا“، بحسب رأيه.

ويشدد بن صقر أن ”المهم هنا، وجود موقف خليجي موحد للتعامل مع إيران، خصوصا فيما يتعلق بسياساتها التوسعية وتدخلها بشؤون دول المنطقة، مع ضرورة وجود موقف موحد يصل للإدارة الأمريكية عن هذا الموقف الخليجي“.

ويشير في هذا الإطار إلى وجود ”توافق سعودي – إماراتي بشأن المخاطر الاستراتيجية لكامل الجزيرة العربية، بسبب الحوثيين، واستمرار السيطرة الإيرانية على حركتهم“.

أكثر صرامة

في السياق، يقول مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، جمال عبدالجواد، إن ”السعودية والإمارات تسعيان لدفع الولايات المتحدة لاتخاذ موقف أكثر صرامة جراء جرائم الحوثيين من خلال الاجتماعات المتتالية التي تعقد في الدولتين مع المسؤولين الأمريكيين“.

ويوضح عبدالجواد، في حديث لـ“إرم نيوز“، أنه ”بالإمكان الوصول لبعض التعديلات في الموقف الأمريكي، عن طريق تقديم دعم أكبر للحرب ضد الحوثيين والضغط عليهم بوسائل مختلفة“.

ويرى أن ”مسألة إدراج الحوثيين مرة أخرى على قوائم الإرهاب، أمر مستبعد“، خاصة في ظل التراخي الأمريكي مع التهديدات الحوثية والإيرانية للمنطقة.

ويضيف: ”كما أن الإدارة الأمريكية ترى أنه في لحظة ما سيتم التفاوض مع الحوثيين، وأن إدراجهم كجماعة إرهابية، سيجعل من المستحيل وفق القانون الأمريكي التفاوض معهم كونه لا يتم التفاوض مع جماعة مصنفة إرهابياً“.

ويتابع: ”للأسف هذه الإدارة الأمريكية تتسامح مع انتهاكات إيرانية عديدة، سواء على السعودية أو على الإمارات وأيضًا على حرية الملاحة، لكنها ترى أن الأولوية تكمن بتوصلها لاتفاق نووي بالدرجة الأولى“.

أولوية للنووي

وينوه إلى أن ”الحوثيين منذ إلغاء تصنيفهم كجماعة إرهابية أصبحوا أكثر عدوانية، والسياسة الأمريكية لم تحدث فرقا إيجابيا في هذا الملف، بل على العكس، وهي غير مستعدة أن تغير من موقفها على المدى القريب“.

ويرى عبدالجواد أن الإدارة الأمريكية ”تقلل من شأن الأذرع الإيرانية في المنطقة وتقلل من خطورتها، وتعطي في الوقت ذاته أولوية قصوى للبرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن التوصل لاتفاق بشأنه، سيعيد الاستقرار والأمن إلى الخليج والشرق الأوسط“.

ويعتبر أن ”هذا تصور خاطئ، حيث وفي حال التوصل إلى اتفاق، ستحصل إيران على رخصة للتوسع، وعلى رخصة أخرى لدعم مختلف أذرعها في المنطقة“، بحسب رأيه.

وفي ظل هذا الموقف الأمريكي، والمستوى الجديد المتصاعد لهجمات الحوثي، يشدد مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، على أنه ”بات من الواجب على السعودية والإمارات أن يتخذا موقفا أكثر قوة وصرامة مع ميليشيات الحوثي، من خلال حشد دعم إقليمي، وممارسة ضغوط كبرى على الحوثيين“.

ويؤكد الدكتور جمال عبدالجواد أن ”الحوثيين لم يتركوا حلا للسعودية والإمارات، سوى توجيه ضربات عسكرية أكثر قوة“.

ويختم عبدالجواد بالقول إنه ”من الممكن أن تقدم الولايات المتحدة دعما استخباراتيا لتعزيز الجهد العسكري لدول الخليج في محاربة الحوثي، إلا أنها لن تعيد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية“.

بُعد غائب

ويقول المحلل السياسي الكويتي الدكتور عايد المناع، إن ”الحزبين الجمهوري والديموقراطي، يختلفان نسبيا عن بعضهما في تقييمهما لبعض الملفات“، مبينا أن ”رفع الحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية كان ضمن برنامج ترشح الرئيس بايدن للرئاسة، وقد نفذ وعده“.

ويضيف المناع في حديثه لـ ”إرم نيوز“ قائلاً إن ”الولايات المتحدة تعتقد أن برفعها للحوثي من قائمة المنظمات الإرهابية، فإنها بذلك تكسب ودهم وبالتالي يسهل التواصل معهم للعمل على إيجاد حل للصراع اليمني، وإنهاء هذه الحرب الطاحنة بحل سياسي يرضي كافة الأطراف“.

ويتابع: ”لكن الولايات المتحدة تنسى أن هذا التنظيم هو تنظيم مبني على مجاميع عقائدية إرهابية، لا تفكر بصناديق الاقتراع والانتخابات وتداول السلطة، بقدر تفكيرها بأمور غيبية وعقائدية موروثة“.

ويستطرد بالقول: ”والدلالة على ذلك، أنه رغم الكم الكبير من القتلى في الحروب الداخلية في اليمن، وبالرغم من المرض والجوع المتفشي لديهم وانخفاض قيمة العملة، إلا أن الحوثي لم يمتلك الجرأة ليعلن توقفه عن مهاجمة دول الخليج، بل وسع هجماته لتصل الإمارات، خصوصا بعد تحرك قوات العمالقة في مأرب وشبوه ودحر الحوثيين هناك“.

تنظيم لا يفهم الحوار

ويؤكد أن ”جماعة الحوثي لا تفهم لغة الحوار، وإنما تفهم لغة القهر، فإما أن تقهرها وإما أن تواصل هي هجماتها وشرورها في المنطقة“.

ويرى المحلل السياسي الكويتي أن ”الأمريكان وبالتشاور مع حلفائهم، قد يعيدوا إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية، لكن ليس في الوقت الراهن إطلاقا، فواشنطن لا تهتم باليمن والصراع فيه، بقدر اهتمامها بأزمة أوكرانيا والملف النووي الإيراني“.

ويعتبر الدكتور عايد المناع أن ”الإيرانيين هم أفضل من قرأ عقلية الإدارة الأمريكية الحالية، لذلك تجدهم يماطلون ويتحدثون بتفاؤل عن الحوار حول الملف النووي على أمل أن يصلوا لغاية وهي إما أن توافقوا على طلباتنا وإما نكون قد امتلكنا النشاط النووي الذي ليس بإمكانكم منعنا من المواصلة فيه، سواء كان للمجهود السلمي أو للمجهود الحربي“.

ويحذر المناع من أن ”الخطر الإيراني لا يكمن في السلاح النووي بل في الصواريخ الباليستية وخاصة طويلة المدى منها، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة التي أصبحت المزعج الأكبر لدول المنطقة“.

ولا تقتصر مطالب إعادة إدراج الحوثيين على قوائم الإرهاب، على دول المنطقة فقط، بل هناك سياسيون أمريكيون يطالبون بذلك، وينتقدون قرار رفعهم من قائمة الإرهاب.

وفي هذا الإطار، قال النائب الجمهوري دون بايكون، إن ”حدة هجمات الحوثيين تضاعفت منذ أزال الرئيس بايدن هذه المنظمة المدعومة من إيران عن قائمة المنظمات الإرهابية.. علينا إعادة وضع الحوثيين على القائمة مجدداً ومنع إيران من إرسال الأسلحة إلى اليمن“.

هجمات متصاعدة

ويتفق معه عضو مجلس النواب الجمهوري من ولاية فلوريدا، مايكل والتز، حيث اعتبر أن ”الحوثيين لم يصعدوا هجماتهم إلا منذ أن أخرجهم بايدن من قائمة الإرهابيين“.

وأضاف والتز في تصريحات سابقة: ”لقد هاجموا سفارتنا في اليمن، والآن يهاجمون حلفاءنا الإماراتيين، وكل ذلك بدعم من إيران، في الوقت الذي يتوسل فيه المفاوضون الأمريكيون إلى إيران لتعود للاتفاق النووي الإيراني“.

من جهتها، صرحت السفيرة الأمريكية في الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد، قائلة إن ”تهريب الأسلحة من إيران للحوثيين يمثل خرقا سافرا للحظر الأممي على توريد الأسلحة إلى اليمن، وهذا مثال جديد على كيفية مساهمة نشاطات إيران المزعزعة للاستقرار في إطالة أمد الحرب في اليمن“.

يذكر أن هناك مبادرة في أروقة الكونغرس الأمريكي، حيث يتداول قياديون جمهوريون في مجلس الشيوخ مسودة مشروع قانون لإدراج الحوثيين على قائمة الإرهاب.

وبحسب قناة ”الحرة“ الأمريكية، وقع حتى الآن تسعة أعضاء جمهوريين على الاقتراح، أبرزهم: كبير الجمهوريين في لجنة الاستخبارات ماركو روبيو، وكبير الجمهوريين في لجنة القوات المسلحة جيم انهوف، وعضو اللجنة تيد كروز.