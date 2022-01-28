ألوية العمالقة تسحب قواتها بعد استكمال عملية "إعصار الجنوب" بشبوة ومأرب

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الجمعة، استكمال عملية ”إعصار الجنوب“ العسكرية، التي انطلقت مطلع العام الجاري، ضد ميليشيات الحوثيين، بدعم من قوات التحالف العربي، لتحرير أجزاء من محافظتي شبوة ومأرب.

وقال الموقع الرسمي لألوية العمالقة، إن ألوية العمالقة ”قامت بإعادة تموضع قواتها في محافظة شبوة بعد تحرير مديريات بيحان وحريب، وتأمينها لمحافظة شبوة بشكل كامل من ميليشيات الحوثي“، معلنة نجاح عملية ”إعصار الجنوب“ العسكرية، التي شملت ثلاث مراحل، لتحرير مديريات عسيلان، بيحان وعين بالأطراف الشمالية الغربية من محافظة شبوة، ومديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب، من سيطرة ميليشيات الحوثيين.

وأضاف الموقع: ”بعد النجاح الكبير التي حققته قوات العمالقة الجنوبية في عملية إعصار الجنوب، بدأت بنقل ألويتها إلى عرينها بجاهزية عالية“.

وقال مدير المركز الإعلامي لألوية العمالقة الجنوبية، أصيل السقلدي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”استكمال عملية إعصار الجنوب بنجاح والعمالقة الجنوبية تعيد تموضعها في شبوة وتبدأ نقل ألويتها إلى عرينها“.

في المقابل، قالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن ألوية العمالقة الجنوبية سحبت لواءين من ألويتها المنتشرة في محافظتي شبوة ومأرب، نحو مدينة عدن على أن تعود لاحقًا إلى الساحل الغربي من البلاد.

مؤكدة أن جزءا كبيرا من قوات العمالقة ما زالت باقية في مديريات بيحان بشبوة ومديرية حريب، ولا تزال تخوض أعنف المواجهات ضد ميليشيات الحوثيين في أجزاء من مناطق مديرية العبدية، جنوبي مأرب.

وقدِمت ألوية العمالقة من الساحل الغربي للبلاد، معقل انتشارها قرب مدينة الحديدة، مركز محافظة الحديدة، إلى محافظة شبوة، عقب إقالة الرئيس اليمني، لمحافظ محافظة شبوة، محمد بن عديو، القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح، والمتهم بالتواطؤ مع الحوثيين وتسليمهم ثلاث مديريات استراتيجية من شبوة، في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي.

وتشكّلت ألوية العمالقة في العام 2015، من خلال تأسيس أربعة ألوية من مختلف مناطق جنوب البلاد، بدعم من قوات التحالف العربي المشترك، وباتت رقمًا صعبًا في معادلة الحرب اليمنية، وتدخلت وحداتها عسكريًا لمواجهة الحوثيين في عدة محافظات، ونجحت في عملياتها العسكرية ضد عناصر تنظيم القاعدة بمدينة المكلا، محافظة حضرموت، قبل أن تزداد تكويناتها وتصبح 12 لواء، بتعداد يفوق 30 ألف مقاتل.