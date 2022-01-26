مقتل 5 مدنيين في قصف صاروخي حوثي على مأرب

قُتل 5 مدنيين يمنيين بينهم امرأة، وأُصيب 23 آخرون بجراح، مساء يوم الأربعاء، إثر قصف صاروخي شنته ميليشيات الحوثيين على مدينة مأرب.

وقال الموقع الرسمي للسلطة المحلية في المحافظة، إن ”ميليشيات الحوثيين استهدفت حي المطار السكني بصاروخ باليستي، أسفر عنه مقتل 5 مدنيين، بينهم امرأة، وإصابة 23 آخرين، بينهم امرأة و5 أطفال، في إحصائية أولية“.

وبحسب الموقع، فإن ”سيارات الإسعاف هرعت إلى الحي المستهدف، وقامت بنقل الجرحى إلى هيئة مستشفى مأرب العام والمستشفى العسكري، وأن من بين الجرحى حالات حرجة أدخلت إلى قسم العناية المركزة“.

وزعم المتحدث العسكري لميليشيات الحوثيين، العميد يحيى سريع، في تصريح نقلته النسخة الخاضعة لسيطرة الحوثيين من وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن قوتهم الصاروخية

”استهدفت تجمعًا كبيرًا للقوات التابعة للحكومة اليمنية في المنطقة العسكرية الثالثة بمأرب“.

ويأتي هذا القصف في ظل حالة انهيار وتراجع كبيرة لعناصر الحوثيين في المناطق الجنوبية من محافظة مأرب، وسط تقدم لقوات ألوية العمالقة الجنوبية، والقوات الحكومية، بدعم من التحالف العربي.

وقالت مصادر عسكرية يمنية، لـ“إرم نيوز“، إن ”ألوية العمالقة الجنوبية، حققت الأربعاء، تقدمًا ميدانيًا جديدًا على حساب ميليشيات الحوثيين، وسيطرت على أولى مناطق مديرية العبدية، جنوب مأرب، بعد تمكنها خلال اليومين الماضيين من السيطرة على مديرية حريب، عقب معارك عنيفة“.

وأضافت المصادر، أن ”وحدات من ألوية العمالقة واصلت تقدمها باتجاه الأطراف الشمالية الغربية من مديرية حريب، نحو مديرية العبدية المجاورة، الثلاثاء، وتمكنت من السيطرة على منطقة الجفرة بمديرية العبدية، وسط حالة من الانهيار في صفوف ميليشيات الحوثيين“.

وبحسب المصادر، فإن ”هذا التقدم تزامن مع تقدم جزء آخر من قوات العمالقة الجنوبية نحو عقبة ملعاء الجبلية الإستراتيجية“.

من جهته، أكد موقع القوات اليمنية المسلحة، يوم الثلاثاء، أن ”أبطال الجيش وألوية العمالقة مسنودين بالمقاومة الشعبية حققوا انتصارات ميدانية واسعة على امتداد مسرح العمليات العسكرية على جبهات مأرب الجنوبية“.

ونقل الموقع عن وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن، محمد المقدشي، قوله إن ”قوات الجيش اليمني والمقاومة سيلتحمون قريبًا بزملائهم من قوات العمالقة، لاستكمال تحرير ما تبقى من محافظة مأرب، والانتقال للمحافظات المجاورة“.

وأكد وزير الدفاع، خلال زيارته للمواقع التي تم تحريرها من الحوثيين مؤخرًا، جنوب مأرب، أن ”ميليشيات الحوثيين تشهد انهيارات واسعة في صفوفها بعد الضربات الموجعة التي تلقتها خلال الفترة الماضية على جبهات شبوة ومأرب“.