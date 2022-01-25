معارك ضارية جنوب مأرب وألوية العمالقة تتقدم نحو الجوبة

واصلت ألوية العمالقة الجنوبية المدعومة من التحالف العربي، اليوم الثلاثاء، تقدمها الميداني نحو مديرية الجوبة، جنوب محافظة مأرب النفطية، وسط معارك ضارية ضد ميليشيات الحوثيين التي تكبّدت ”خسائر كبيرة“.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“، إن قوات العمالقة عقب ساعات من إعلان سيطرتها الكاملة على مدينة حريب، مركز مديرية حريب، جنوب محافظة مأرب، واصلت تقدمها نحو عقبة ”ملعاء“ الجبلية الإستراتيجية، الفاصلة بين مديريتي حريب والجوبة، واستطاعت قطع خط الإمداد الإسفلتي الرابط بين مديريتي حريب والعبدية، جنوبًا.

وذكرت المصادر، أن معارك عنيفة اندلعت، منذ ساعات الصباح الأولى، لتطهير ما تبقى من جيوب ميليشيات الحوثيين في ضواحي مدينة حريب، قبل أن تتقدم قوات ألوية العمالقة الجنوبية نحو المناطق الشمالية من مديرية حريب، باتجاه عقبة ”ملعاء“ وتمكنت من السيطرة على ”شعاب وادي ملعاء“ في الجهة الجنوبية من العقبة، وسط الغارات الجوية التي تشنّها طائرات التحالف العربي على مواقع الحوثيين في العقبة الإستراتيجية.

وأشارت المصادر إلى تقدم جزء من قوات ألوية العمالقة الجنوبية نحو مديرية العبدية، غرب مديرية حريب، وسيطرت على مرتفعات جبلية مطلّة على الطريق الرابط بين المديريتين.

وقالت المصادر العسكرية إن المعارك المتواصلة خلال الساعات الماضية، واستمرار الغارات الجوية لمقاتلات التحالف العربي، كبّدت ميليشيات الحوثيين، خسائر كبيرة في أرواح عناصرها وعتادها العسكري، إضافة إلى وقوع العشرات من مقاتليها وقيادتها الميدانية في الأسر، في حين سقط عدد من القتلى والجرحى من قوات العمالقة إثر المواجهات العنيفة.

من جهته، قال الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، اليوم الثلاثاء، إن قوات الجيش وألوية العمالقة، ”تواصل تحقيق تقدمات ميدانية متسارعة تجاه جبال ملعاء، وسط حالة انهيار وتخبط في صفوف الميليشيات“.

وذكر الموقع، أن المعارك تزامنت مع ”سلسلة غارات جوية لمقاتلات تحالف دعم الشرعية استهدفت بضربات مركزة مواقع وتحركات الميليشيات، وكبدتها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح“.

وبالتزامن، حققت قوات موالية للحكومة اليمنية، تقدمًا ميدانيًا من خلال سيطرتها على مواقع عدة كانت خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثيين، في مناطق الرميلة الواقعة في الأجزاء الشرقية من مديرية الجوبة، ضمن عملية تقدمها نحو السيطرة على معسكر ”أم ريش“ الإستراتيجي، الخاضع لسيطرة الحوثيين، والذي كان مقرًا لقوات اللواء 117 مشاة، التابعة للجيش اليمني.