سفير الحوثيين في طهران: "نستخدم خبرات إيران في الصواريخ والمسيّرات"

زعم سفير ميليشيا الحوثي في طهران إبراهيم الديلمي، الثلاثاء، أن جماعته ”تستخدم خبرات إيران في مجال الصواريخ والطائرات المسيرة“.

وأشار الديلمي، في حوار مع وكالة أنباء الطلبة الإيرانية ”إيسنا“، إلى إنه ”منذ بداية الحرب في اليمن، زادت (القوات المسلحة اليمنية) قدراتها العسكرية في قطاعي الصواريخ والطائرات دون طيار، وتمكنّا من اكتساب الكثير من القدرات في القطاعين البري والبحري، وقد أحرزنا تقدما في هذا المجال“، على حد قوله.

وادعى أن ”السلاح اليمني لم يصنع في إيران، وجميع أسلحتنا مصنوعة في مصانع أسلحة يمنية، لكننا أكدنا دائمًا أننا نستخدم ونستفيد من الخبرات والتجارب الإيرانية في هذا المجال“.

وأضاف ”إيران لا تنتهك قرار الأمم المتحدة بحظر شحنات الأسلحة إلى اليمن“.

وعن استخدام طائرات إيرانية مسيرة في الحرب، أجاب سفير الحوثيين ”استخدمنا ونستخدم تجربة وخبرات إيران في هذا المجال، وهذه المسألة ليست بالشيء الذي نريد إخفاءه أو التعبير عنه باعتباره وصمة عار“، على حد تعبيره.

وأضاف ”نرحب بأي دولة تريد مساعدتنا في هذا الصدد، سواء كانت إيران أو أي دولة أخرى، نرحب بتعاون إيران وخبرتها في هذا المجال.. ونحن بالتأكيد نبحث عن أسلحة ليس فقط من إيران، ولكن أيضًا من أي دولة يمكنها مساعدتنا، وهذا أمر طبيعي“.

وعن سؤاله عن ما إذا كانت تصرفات الحوثيين جعلت مياه البحر الأحمر والعرب غير آمنة في المنطقة وعرضت قضية الشحن في هذه المناطق للخطر، قال ”حتى الآن لم يتم اتخاذ أي إجراء غير قانوني من قبلنا في البحر الأحمر وبحر العرب بخصوص الشحن البحري واستهدفنا فقط السفن العسكرية التي ترفع أعلام الدول المعادية المتورطة في حرب اليمن“.

وأضاف الديلمي أن ”القوات اليمنية تطلب من الجميع الالتزام بالقواعد الدولية الخاصة بالمياه المفتوحة والشحن والملاحة، ونحن نحمي جميع الممرات المائية في جميع أنحاء اليمن“.

وعند سؤاله عن ما إذا كان سبب وفاة السفير الإيراني لدى الحوثيين حسن إيرلو نتيجة غارة جوية، أجاب سفير الحوثيين ”الادعاءات بأن إيرلو قتل لسبب آخر غير كورونا محض أكاذيب، وقد تم نقله إلى المستشفى في صنعاء لمدة أسبوعين تقريبًا قبل عودته إلى طهران ووفاته“.