ألوية العمالقة تعلن تحرير مركز مديرية حريب جنوب مأرب

أعلنت قوات ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الثلاثاء، تحرير مركز مديرية حريب جنوبي مأرب، وتأمين مديرية عين التي كانت آخر معاقل وجود الحوثيين في محافظة شبوة الجنوبية.

وقال بيان لقيادة العمالقة، نشره المركز الإعلامي للألوية اليوم: ”.. تم بحمد الله يوم الاثنين الموافق 24 يناير 2022 تحرير مركز مديرية حريب المتداخلة مع مديرية عين، وبذلك تم تأمين مديرية عين بشكل خاص ومحافظة شبوة بشكل عام“.

وتابع البيان: ”نشكر التحالف العربي على إسنادهم لعملياتنا في شبوة والتي تكللت بالنجاح الكامل، ونشكر أبطال ألوية العمالقة على تضحياتهم العظيمة، كما نشكر أهالي حريب على انضمامهم للقتال مع ألوية العمالقة والوقوف في وجه العدو، ونسأل الله الرحمة لشهدائنا الأبرار، والشفاء العاجل لجرحانا الأبطال“.

وكانت ألوية العمالقة الجنوبية أعلنت يوم الأحد الماضي أنها سيطرت بشكل كامل على جبال ومواقع إستراتيجية، تطل على مديريتي حريب والعبدية، جنوب محافظة مأرب.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن ”الوحدات العسكرية التابعة لألوية العمالقة الجنوبية، تمكنت من تحرير جبال تطل على مديريتي حريب والعبدية، جنوب محافظة مأرب، من عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية، وتمت السيطرة عليها بشكل كامل“.

وأفاد السقلدي بأن ”السلسلة الجبلية المطلة على تلك المديريتين، تعد مواقع استراتيجية مهمة، والسيطرة عليها من قبل قواتنا سيكون له وقعه على سير المعارك على الجبهات الواقعة جنوب محافظة مأرب“.