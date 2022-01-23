وزير الدفاع اليمني: التضحيات النادرة لألوية العمالقة كسرت شوكة الحوثي في شبوة

قال وزير الدفاع اليمني الفريق الركن محمد علي المقدشي اليوم الأحد إن ”بطولات ألوية العمالقة وتضحياتهم النادرة“ كسرت شوكة الحوثي في محافظة شبوة وغيرها من المناطق، حسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأنت).

ونوّه المقدشي خلال استقباله كتائب من محور أبين وصلت محافظة مأرب للالتحاق بالقوات المشاركة في المعارك ضد مليشيات الحوثي بـ“تضحيات ومواقف كل أبناء الوطن وأبناء المحافظات الجنوبية في معركة التصدي لميليشيات الحوثي الإيرانية“

وأضاف أن ”الحوثي عدونا الأساسي، هو عدونا بالدرجة الأولى وليس لنا عدو غيره، الحوثي هو الذي فرّق اليمنيين وشتتهم ومزّق الوطن ويحارب أمنه واستقراره“.

وتابع وزير الدفاع اليمني ”سندخل صنعاء وسنرفع راية الجمهورية اليمنية على جبال مران، بدعم من الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ومشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، الذين يقفون مع الشعب اليمني وجيشه في هذه المواجهة الوجودية ويقدمون الدعم والدم لصد المشروع الفارسي ودحر أطماعه التوسعية“.

وذكر المقدشي أن ”ملالي إيران تسعى لفرض الهيمنة على المنطقة العربية وفرض خرائط استعمارية فارسية جديدة عبر مليشياتها الحوثية وأذرعها الإرهابية لزعزعة الأمن القومي والعالمي في المنطقة“.

وأكد أن ”الشعب اليمني وقواته المسلحة يقفون إلى جانب أخوانهم العرب في خندق واحد لمواجهة الأعمال العدائية والجرائم الإرهابية التي ترتكبها إيران ومليشياتها الحوثية واستهدافاتها المتكررة للأعيان المدنية والمصالح والمنشآت الحيوية داخل الأراضي اليمنية وفي السعودية والإمارات بالصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة والمتفجرات والألغام البحرية التي تتلقاها من الحرس الثوري الإيراني“.

وشدد المقدشي، على أن ”أمن اليمن والمنطقة وأمن الملاحة الدولية لن يتحقق إلا بزوال إيران وأدواتها واستعادة الدولة اليمنية المستقرة وفرض السلام الدائم في اليمن“.

كانت ألوية العمالقة الجنوبية، قد أعلنت اليوم الأحد، أنها سيطرت بشكل كامل على جبال ومواقع إستراتيجية، تطل على مديريتي حريب والعبدية، جنوب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن ”الوحدات العسكرية التابعة لألوية العمالقة الجنوبية، تمكنت من تحرير جبال تطل على مديريتي حريب والعبدية، جنوب محافظة مأرب، من عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية، وتمت السيطرة عليها بشكل كامل“.