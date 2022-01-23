ألوية العمالقة تسيطر على سلسلة جبلية إستراتيجية في مأرب‎‎

أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية، اليوم الأحد، أنها سيطرت بشكل كامل على جبال ومواقع إستراتيجية، تطل على مديريتي حريب والعبدية، جنوب محافظة مأرب اليمنية.

وقال مدير المركز الإعلامي لقوات ألوية العمالقة الجنوبية أصيل السقلدي، في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“ إن ”الوحدات العسكرية التابعة لألوية العمالقة الجنوبية، تمكنت من تحرير جبال تطل على مديريتي حريب والعبدية، جنوب محافظة مأرب، من عناصر ميليشيات الحوثيين الانقلابية، وتمت السيطرة عليها بشكل كامل“.

وأفاد السقلدي، أن ”السلسلة الجبلية المطلة على تلك المديريتين، تعد مواقع إستراتيجية مهمة، والسيطرة عليها من قبل قواتنا سيكون له وقعه على سير المعارك على الجبهات الواقعة جنوب محافظة مأرب“.

وبارك المجلس الانتقالي الجنوبي، اليوم الأحد، في بيان ”انتصارات قواتنا المسلحة الجنوبية ممثلة بألوية العمالقة الجنوبية، والمقاومة الجنوبية، وأبناء شبوة الأبطال، ودورها بتحرير مركز مديرية عين وتمشيط المناطق المحاذية من ميليشيات الحوثيين الإرهابية“.

وأكد المجلس الانتقالي، أن ”الانتصارات جاءت لتبرهن مضي قواتنا المسلحة الجنوبية الباسلة لتحرير أراضي الجنوب وتطهيرها من الإرهاب، واستئصال القوى والتنظيمات المعادية جنبًا إلى جنب مع الأشقاء في التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية، المتحدة“.

وأوضح السقلدي، أنه ”سبق أن تم تحرير مديرية عين بالكامل، بما في ذلك مركزها الرئيس، قبل أكثر من 10 أيام، وقد أصدرنا حينها بيانًا صحفيًا، وتم الإعلان من خلاله عن تحرير مديرية عين“.

واستدرك السقلدي: ”لكن كانت هناك بعض الفلول الحوثية باقية في بعض الجبال والمناطق بأطرافها، وقد قمنا بتطهيرها، اليوم، وواصلنا التقدم نحو الجبال المطلة على مديريتي حريب والعبدية جنوب مأرب، المتاخمة لمناطق ومواقع مديرية عين التابعة لمحافظة شبوة جنوب شرق البلاد“.

وكانت مصادر عسكرية يمنية أكدت، أمس السبت، لـ“إرم نيوز“، أن ألوية العمالقة الجنوبية حققت تقدمًا ميدانيًا جديدًا على حساب ميليشيات الحوثيين في وادي ”منوى“ نحو جبال ”شقير“ المطلة من الجهة الشرقية على مركز مديرية حريب، جنوب محافظة مأرب.