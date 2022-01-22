ألوية العمالقة تواصل تقدمها جنوبي مأرب

تواصلت المعارك، أمس السبت، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية وألوية العمالقة الجنوبية المدعومة من التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن من جهة، ومليشيات الحوثيين من الجهة الأخرى، في المناطق الجنوبية من محافظة مأرب النفطية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية السبت لـ“إرم نيوز“، إن ألوية العمالقة الجنوبية حققت تقدمًا ميدانيًا جديدًا على حساب مليشيات الحوثيين في وادي ”منوى“ نحو جبال ”شقير“ المطلة من الجهة الشرقية على مركز مديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب.

وذكرت المصادر أن الساعات الماضية، شهدت معارك عنيفة بين الجانبين، وسط غارات جوية شنتها مقاتلات التحالف العربي على مواقع تجمعات الحوثيين وتعزيزاتهم العسكرية، ما أسفر عن خسائر كبيرة في أرواح عناصرهم ومعداتهم العسكرية.

في غضون ذلك، واصلت القوات الموالية للحكومة، التصدي للهجمات التي تشنها مليشيات الحوثيين في محاولة منها لاستعادة المناطق التي خسرتها خلال الأيام الماضية لصالح القوات الحكومية في منطقة ”الرملة“ شرقي مديرية الجوبة، جنوبي مأرب، وفق المصادر.

ونقل الموقع الرسمي للقوات اليمنية المسلحة، عن قائد اللواء 55 مشاة، العميد الركن، علي الحميدي، قوله إن جبهات مأرب الجنوبية، ”شهدت خلال الساعات الماضية معارك بطولية، كبد خلالها الأبطال المليشيا الحوثية العشرات من القتلى والجرحى وتدمير آليات عسكرية مختلفة“.

وأشار الحميدي، إلى مصرع وإصابة العشرات من عناصر مليشيات الحوثيين، خلال المعارك والغارات الجوية ”الدقيقة“ التي شنتها طائرات التحالف العربي.

ولفت إلى أن ”المليشيا الإيرانية تعيش أسوأ أيامها في جبهات الجوبة وحريب التي ظنت بدخولها أنها ستحقق انتصارا اتجاه مأرب بعد أن عجزت في جبهات الكسارة والمشجح وصرواح غرب المحافظة“. كما أكد أن جبهات جنوب مأرب ”غدت بمثابة محرقة“ لمليشيات الحوثيين.

وقال قائد اللواء 55 مشاة، إن الموازين على الأرض تغيرت، بعد التقدم الذي أحرزته ألوية العمالقة في مديريات بيحان، بمحافظة شبوة، وإن ”مليشيا إيران محاصرة، وجاري التعامل معها من قبل أبطال الجيش“.

وأعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، في بيان لها السبت، مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب، في 8 عمليات استهداف ضد مليشيات الحوثيين خلال الـ24 ساعة الماضية، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“.