الزبيدي: التصدي للميليشيات الحوثية يتطلب توحيد الموقف الدولي ضدها

قال رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني اللواء عيدروس الزبيدي، اليوم السبت، إن ”التصدي للميليشيات الحوثية يتطلب توحيد الموقف الدولي ضدها“.

وأكد الزبيدي، في لقاء مع مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، عبر الاتصال المرئي، على ضرورة تصنيف ميليشيات الحوثيين ”في قائمة المنظمات الإرهابية، وإعادة ترتيب صف القوى المناوئة للحوثي“.

وأشار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي إلى أن العمليات العسكرية الجارية في محافظتي شبوة ومأرب هي نتيجة طبيعية لكبح تمادي ميليشيات الحوثيين ”التي لا يهمها سوى الإرهاب والقتل ونشر الفوضى“، طبقًا لما نقله الموقع الرسمي للانتقالي الجنوبي.

وقال إن المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات الجنوبية ماضون في الدفاع عن الجنوب ووأد كافة التحديات والمخاطر التي تهدد الجنوب وأمنه واستقراره، وتستهدف المصالح الإقليمية والدولية في الجنوب والمياه البحرية.

ونقل موقع المجلس الانتقالي الجنوبي عن المبعوث الأمريكي إلى اليمن، تأكيده على أن إعادة تصنيف الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية هي مسألة قيد النظر، وأن القرار لم يتخذ حتى الآن.

وقال ليندركينغ إن بلاده تدعم جهود الأمم المتحدة عبر مبعوثها الخاص، للوصول إلى تسوية سياسية شاملة للصراع.

وبدأ مبعوث الولايات المتحدة الأمريكية الخاص إلى اليمن، تيموثي ليندركينغ، الأربعاء الماضي، جولة جديدة تشمل عواصم خليجية؛ بهدف تنشيط جهود السلام في اليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، أن ليندركينغ سيضغط على الأطراف، لخفض التصعيد عسكريًا، واغتنام العام الجديد للمشاركة بشكل كامل في عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة.

وأكد رئيس الحكومة اليمنية الدكتور معين عبدالملك، خلال اتصال هاتفي قبل أيام مع المبعوث الأمريكي إلى اليمن، على أهمية اتخاذ موقف حازم تجاه التصعيدات الأخيرة لميليشيات الحوثيين التي كان آخرها استهداف المصالح الحيوية في الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، بشكل يهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم، ويقوض كل الخطوات الرامية لإحلال السلام في اليمن.

وأشار إلى أن تمادي ميليشيات الحوثيين ومن ورائها النظام الإيراني، في جرائمها ضد الأعيان المدنية في اليمن ودول الجوار، يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته في دعم الحكومة اليمنية والتحالف العربي لإنهاء هذا الخطر، واستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.