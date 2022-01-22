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التحالف يعلن مقتل 40 حوثيًا في مأرب خلال 24 ساعة
تاريخ النشر: 22 يناير 2022 14:24 GMT
تاريخ التحديث: 22 يناير 2022 15:10 GMT

التحالف يعلن مقتل 40 حوثيًا في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس). وذكر

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المصدر: فريق التحرير

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وذكر التحالف أنه نفذ “ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية“.

وأشار إلى أن ”الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا“.

وكان التحالف العربي نفى في وقت سابق، اليوم السبت، تقارير زعمت استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، وادعاء وقوع ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تابعت ما تناقله بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة، فجر يوم الجمعة، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين داخله، وإن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيات الحوثية غير صحيحة“.

وأضاف العميد المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وقد تم إجراء مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبين عدم صحة هذه الادعاءات“ .

وبيّن العميد المالكي ”أن ما سوقت له الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التضليلي المعتاد، وأن الهدف محل الادعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA)، ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، ولا تنطبق عليه المعايير الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني، وقواعده العرفية المتعلقة بمراكز الاحتجاز الواردة في المادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب، وما نصت عليه من إجراءات وقائية، وعلامات تمييز“.

وأكد العميد المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف ستُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الحقائق والتفاصيل، وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيات الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء“.

وكانت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، قالت، أمس الجمعة، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعتمد ”ردًا متكافئًا في كل عملياته العسكرية“.

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