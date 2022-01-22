التحالف يعلن مقتل 40 حوثيًا في مأرب خلال 24 ساعة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، اليوم السبت، مقتل 40 حوثيًا في محافظة مأرب، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
وذكر التحالف أنه نفذ “ 8 عمليات استهداف ضد الميليشيات في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية“.
#عاجل #التحالف: نفذنا (8) عمليات استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) January 22, 2022
وأشار إلى أن ”الاستهدافات دمرت 5 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 40 عنصرًا إرهابيًا“.
#عاجل #التحالف: الاستهدافات دمرت (5) آليات عسكرية، وقضت على أكثر من (40) عنصراً إرهابياً.#واس_عام
— واس العام (@SPAregions) January 22, 2022
وكان التحالف العربي نفى في وقت سابق، اليوم السبت، تقارير زعمت استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، وادعاء وقوع ضحايا مدنيين.
وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تابعت ما تناقله بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة، فجر يوم الجمعة، وادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين داخله، وإن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيات الحوثية غير صحيحة“.
وأضاف العميد المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد، وقد تم إجراء مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف، وتبين عدم صحة هذه الادعاءات“ .
وأكد العميد المالكي أن ”قيادة القوات المشتركة للتحالف ستُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، على الحقائق والتفاصيل، وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيات الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الادعاء“.
وكانت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، قالت، أمس الجمعة، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعتمد ”ردًا متكافئًا في كل عملياته العسكرية“.