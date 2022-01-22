التحالف: تقارير استهداف مركز احتجاز بمحافظة صعدة عارية من الصحة

نفى التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية، السبت، تقارير زعمت استهداف التحالف لمركز احتجاز في محافظة صعدة شمال اليمن، وادعاء وقوع ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العميد الركن تركي المالكي إن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تابعت ما تناقلته بعض الوكالات الإعلامية بعد إعلان الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران عن استهداف التحالف لمركز احتجاز بمحافظة صعدة فجر يوم الجمعة (21 يناير 2022م) و ادعاء وقوع ضحايا من المحتجزين بداخله وأن هذه الادعاءات التي تبنتها الميليشيا الحوثية غير صحيحة“.

وأضاف العميد المالكي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية الرسمية ”واس“ أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ”تأخذ مثل هذه التقارير على محمل الجد وقد تم عمل مراجعة شاملة لإجراءات ما بعد العمل (AAR) بحسب الآلية الداخلية لقيادة القوات المشتركة للتحالف وتبين عدم صحة هذه الادعاءات“ .

وبيّن العميد المالكي ”أن ما سوقت له الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران يعبر عن نهجها التظليلي المعتاد ، وأن الهدف محل الإدعاء لم يتم إدراجه على قوائم عدم الاستهداف (NSL) بحسب الآلية المعتمدة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن (OCHA) ولم يتم الإبلاغ عنه من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) , ولا تنطبق علية المعايير الواردة بأحكام القانون الدولي الانساني وقواعده العرفيه المتعلقة بمراكز الاحتجاز الوارده بالمادة (23) من اتفاقية جنيف الثالثة لأسرى الحرب وما نصت عليه من إجراءات وقائية وعلامات تمييز“ .

وأكد العميد المالكي ”أن قيادة القوات المشتركة للتحالف سوف تُطلع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن و اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الحقائق والتفاصيل وكذلك التضليل الإعلامي الذي مارسته الميليشيا الحوثية الإرهابية للهدف والموقع محل الإدعاء“.

وكانت السفيرة الإماراتية لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، قالت الجمعة، إن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن يعتمد ”ردًا متكافئًا في كل عملياته العسكرية“.

وأضافت إثر اجتماع طارئ لمجلس الأمن بحث الهجمات التي شنها الحوثيون، الاثنين، على الإمارات: ”يلتزم التحالف احترام القانون الدولي“ في هذه الحرب، بحسب ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وفي ختام الاجتماع دان أعضاء مجلس الأمن الدولي، ”بأشد العبارات“، الهجمات الحوثية على المنشآت المدنية في الإمارات، وفق بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية ”واس“.

وأكد أعضاء المجلس، أن ”الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات للسلم والأمن الدوليين“.

وشددوا على ضرورة ”محاسبة مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية المشينة ومنظميها ومموليها ورعاتها وتقديمهم إلى العدالة“.

وحث البيان، جميع الدول على التعاون بشكل فعّال مع حكومة دولة الإمارات وجميع السلطات الأخرى ذات الصلة في هذا الصدد، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وقدّم أعضاء مجلس الأمن، خالص مواساتهم وتعازيهم لأسر ضحايا اعتداءات الحوثيين ولحكومتي الهند وباكستان، متمنين الشفاء العاجل والكامل للمصابين.

وكانت ميليشيا الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران أعلنت أنها نفذت الهجوم بخمسة صواريخ باليستية، وعدد من الطائرات المسيرة.

وأسفر الهجوم الحوثي على منشآت وأهداف نفطية ومدنية في أبوظبي عن مقتل ثلاثة أشخاص من الجنسية الآسيوية (هنديين وباكستاني)، وإصابة 6 آخرين، من بينهم اثنان من الجالية المصرية المقيمة في الإمارات.