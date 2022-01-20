موقع "سايت" الاستخباراتي: مقتل مساعد سابق لبن لادن بغارة أمريكية في اليمن

قالت مديرة موقع ”سايت“ للاستخبارات، يوم الخميس، إن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب أعلن مقتل أحد قادته العسكريين في ضربة أمريكية باليمن.

ونقلت وكالة ”رويترز“، عن ريتا كاتز، مديرة الموقع الذي يراقب أنشطة جماعات مسلحة على الإنترنت، أن التنظيم لم يذكر أي تاريخ أو مكان قتل صالح بن سالم بن عبيد عبولان، الذي كان من بين مساعدي زعيم القاعدة أسامة بن لادن.

ويُعرف عبولان أيضا باسم أبو عمير الحضرمي.

وأشارت كاتز إلى تقارير على موقع تويتر بشأن غارة جوية أمريكية أسفرت عن مقتل ثلاثة من مقاتلي التنظيم يوم 14 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.

ونقلت حينها وكالة ”فرانس برس“ عن مسؤول يمني حكومي لم تسمه، قوله إن ”طائرة دون طيار يعتقد أنها أمريكية، استهدفت سيارة كانت تقل رجلا يرجح أنه ينتمي إلى تنظيم القاعدة برفقة زوجته ما أدى إلى إصابتهما بجروح“.

وأضاف أن ”ثلاثة أشخاص، هم مدني ومسلحان يرجح أنهما ينتميان لتنظيم القاعدة، حضروا في سيارة لإسعاف الجريحين لكن سيارتهم تعرضت إلى ضربة جوية بطائرة مسيرة ما أدى إلى مقتلهم“.

وأشار مسؤول حكومي إلى أن المدني الذي قُتل وكان برفقة المسلحين، ينتمي إلى قبيلة محلية، بحسب ”فرانس برس“.

وينتشر مسلحو تنظيم القاعدة في اليمن منذ أكثر من عقدين، واغتنموا الفوضى الناجمة عن الحرب، لمحاولة تعزيز مواقعهم خلال السنوات الأخيرة.

وتعتبر واشنطن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، أخطر فروع التنظيم في العالم، ولطالما أبدت قلقها إزاء محاولة تعزيز نفوذه.

وتبنّى هذا التنظيم هجمات في الولايات المتحدة وأوروبا ولا سيما الاعتداء الذي استهدف الأسبوعية الساخرة الفرنسية ”شارلي ايبدو“ في باريس 2015، وأوقع 12 قتيلا بالإضافة إلى إطلاق نار أوقع ثلاثة قتلى عام 2019 في قاعدة عسكرية أمريكية في فلوريدا.

إلا أن هجمات التنظيم تراجعت بشكل كبير في الفترة الماضية بعد ضربات جوية أمريكية مكثفة بطائرات دون طيار خصوصا في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وعمليات على الأرض.

وفي شباط/ فبراير 2020، أعلن ترامب أن الولايات المتحدة ”نجحت في القضاء على قاسم الريمي، أحد مؤسسي وزعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب“، وقد خلفه خالد بن عمر باطرفي.