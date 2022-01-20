التحالف ينفذ ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في الحديدة

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، بدء تنفيذ ضربات جوية دقيقة لتدمير قدرات الميليشيا الحوثية في الحديدة.

وأكد التحالف أن ”ميناء الحديدة شريان تهريب الأسلحة الإيرانية للحوثيين، ومصدر تهديد لحرية الملاحة البحرية“.

وقال التحالف العربي في بيان له أوردته وكالة الأنباء السعودية ”واس“: ”استهدفنا أحد أوكار عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة في الحديدة“.

وأضاف أن ”عناصر القرصنة البحرية والجريمة المنظمة تدير عملياتها من موانئ الحديدة“، حسب البيان.

وشدد التحالف على أن ”الحوثيين استغلوا اتفاق ستوكهولم مظلة للحماية وتهديد حرية الملاحة البحرية“.

وكان التحالف العربي قد طلب، في وقت سابق الخميس، من المدنيين في اليمن عدم الاقتراب من معسكرات وتجمعات الحوثيين.

وقال التحالف، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية على صفحتها على ”تويتر“، إن عملية الاستجابة للتهديد مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.

وأشار التحالف إلى أن ”حرية اليمن السعيد تسير وفق الخطط المُعدة والأهداف المرحلية تتحقق“.

وأعلن التحالف العربي، في بيان سابق، تنفيذ 12 عملية استهداف ضد المليشيا في مأرب خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأكد أن ”الاستهدافات دمرت 4 آليات عسكرية، وقضت على أكثر من 60 عنصراً إرهابياً“.

وشهدت الساعات الأخيرة تنفيذ التحالف عملية عسكرية واسعة لشل قدرات الحوثيين في عدد من المحافظات.

وقال إنه ”يتتبع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل“.

وأكد التحالف أن ”العملية استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات“.

يذكر أن التحالف العربي كثف ضرباته الجوية لمواقع الحوثيين خلال الأيام الماضية بعد هجوم نفذته الميليشيات استهدف العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وهاجمت ميليشيات الحوثي منشآت اقتصادية ومدنية في منطقة المصفح بالعاصمة أبوظبي، ما أدى لمقتل 3 عمال من الجنسية الآسيوية وإصابة عدد آخر من بينهم اثنين من الجالية المصرية.

وشهدت العملية الحوثية تنديداً واسعاً من دول عربية وغربية، فيما دعا السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة، الأربعاء، الولايات المتحدة إلى إعادة تصنيف الميليشيات الحوثية كمنظمة إرهابية.

ونقلت السفارة الإماراتية، عبر حسابها في تويتر، عن العتيبة دعوته ”الإدارة الأمريكية والكونغرس إلى دعم إعادة تصنيف منظمة الحوثيين الإرهابية كمنظمة إرهابية أجنبية“.