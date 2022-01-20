القوات الحكومية تتصدى لهجمات الحوثيين المكثفة في مأرب

تمكنت قوات الجيش اليمني ومقاتلو القبائل، المدعومون من التحالف العربي، اليوم الخميس، من التصدي لعدة هجمات شنتها ميليشيات الحوثيين جنوبي محافظة مأرب النفطية، في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها خلال الأيام الماضية لصالح القوات الحكومية.

وقالت مصادر عسكرية يمنية لـ“إرم نيوز“ إن القوات الحكومية والموالية لها أفشلت عدة هجمات متناسقة على مدار يومي الأربعاء والخميس، شنتها ميليشيات الحوثيين على مواقع ”الفليحة، قرن البور ومرتفعات البلق الشرقي“ الجبلية، في الأطراف الشرقية من مديرية الجوبة، جنوبي محافظة مأرب، وكبدت عناصر الحوثيين خسائر في أرواح مقاتليها وعتادها العسكري.

وذكرت المصادر أن ميليشيات الحوثيين هاجمت بشكل متزامن مواقع القوات الحكومية في جبهة ”الكسارة“ بمديرية صرواح، غربي مأرب، ما تسبب في اندلاع معارك عنيفة بين الجانبين.

وتتواصل المعارك العنيفة بين قوات العمالقة الجنوبية المدعومة من التحالف العربي، وميليشيات الحوثيين، في مديرية حريب، جنوبي محافظة مأرب، في ثلاثة محاور محيطة بمركز حريب، وسط كثافة الألغام التي زرعتها ميليشيات الحوثيين، بشكل أدى إلى عرقلة التقدم المتسارع لقوات ألوية العمالقة، بحسب المصادر.

طبيعة التقدم

من جهة أخرى، شرح الناطق الرسمي باسم القوات اليمنية المشتركة العقيد وضاح الدبيش أسباب بطء تقدم قوات ألوية العمالقة الجنوبية في جبهة حريب جنوب محافظة مأرب.

وأرجع الدبيش، في تصريح لـ ”إرم نيوز“، ذلك الأمر إلى انتشار الألغام بشكل كبير، بالإضافة إلى تمترس عناصر الحوثيين في منازل المدنيين.

وقال: ”تخوض ألوية العمالقة الجنوبية في جبهة حريب معارك ضارية ومواجهات عنيفة من 3 محاور؛ للانقضاض على عناصر ميليشيات الحوثي الانقلابية، التي تتجمع وتتموقع حول مركز المديرية“.

ولفت الدبيش إلى أن المعارك في حريب ”لا تقتصر على المواجهات الميدانية مع الحوثيين فقط، بل مع الألغام والعبوات الناسفة، التي زرعتها العناصر الانقلابية بشكل كثيف وبالغ للغاية، إذ قامت بزراعتها في مواقع ومناطق لا يتخيلها عقل ولا يتوقعها منطق“.

وأفاد الدبيش بوجود آلية تنتهجها ألوية العمالقة الجنوبية للتعامل مع هاتين المعضلتين، موضحاً أن تحرير مديرية حريب بشكل كامل، والسيطرة على مركز المديرية، ليس سوى مسألة وقت فقط، وأن الأيام القليلة المقبلة أو الساعات القادمة ستزف للجميع بشرى انتصار العمالقة في مدينة حريب.

وأكد وصول تعزيزات عسكرية جديدة إلى محافظة مأرب، لمساندة ودعم القوات المتواجدة في حريب، وزيادة الضغط على الحوثيين، من أكثر من نسق وجهة، ووضعهم بين كماشتين، يصعب عليهم من خلالها الفرار أو الانسحاب إلى مناطق آمنة.

تقدم في صعدة

وفي أقصى شمال اليمن، تمكنت قوات الجيش اليمني بإسناد مدفعي من قوات التحالف العربي، الخميس، من تحقيق تقدم ميداني جديد في الجبهة الغربية من محافظة صعدة، المعقل الرئيس لميليشيات الحوثيين، والمتاخمة للحدود اليمنية مع المملكة العربية السعودية.

وقال الموقع الرسمي للقوات المسلحة اليمنية إن قوات الجيش شنت هجومًا عنيفًا على مواقع ميليشيات الحوثيين في جبهة ”النقعة“ بمديرية الصفراء، في عملية عسكرية جرت من محورين، وسط انهيارات واسعة في صفوف الحوثيين.

وأشار الموقع إلى أن المعارك المستمرة منذ يوم أمس والقصف المركز أسفر عن ”تكبيد ميليشيا الحوثي الإيرانية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد“.

وفي الأطراف الشمالية الغربية من محافظة لحج، المتاخمة لمحافظة البيضاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، تصدت ”القوات المسلحة الجنوبية“ الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي، الخميس، لهجوم شنته ميليشيات الحوثيين باتجاه مناطق ”يافع“.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن القوات الجنوبية أفشلت هجوم الحوثيين، واستهدفت مواقع تمركزهم بالمدفعية، في حين قُتل أحد أفراد القوات الجنوبية وجرح آخرون؛ إثر هجوم للحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة استهدفت موقع ”الصدر“ بجبة ”يافع“، بين محافظتي لحج والبيضاء.