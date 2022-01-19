الحوثيون يعترفون بمقتل عدد من قياداتهم العسكرية

اعترفت الميليشيات الحوثية في اليمن بمقتل عدد من قياداتها العسكرية، الذين لقوا مصرعهم خلال الأيام الماضية في عدد من جبهات القتال المشتعلة في محافظات مأرب والجوف.

ومن أبرز القيادات العسكرية الحوثية الذين لقوا مصرعهم، جلال أحمد الجلال ضيف الله، الذي تمنحه الميليشيات رتبة ”لواء“، إلى جانب خمسة من مرافقيه، بالإضافة إلى 23 آخرين من القيادات برتب عسكرية مختلفة تتراوح بين عقيد ونقيب ورائد وملازم.

واعترفت الميليشيات بمقتل هؤلاء الضباط، وقامت اليوم بتشييع جثامينهم.

وجلال الجلال ضيف الله هو أحد القيادات العسكرية الحوثية البارزة، وهو الخامس من أسرة الجلال ضيف الله الذي لقي مصرعه، وينحدر من منطقة رازح في محافظة صعدة معقل الميليشيات الحوثية شمالي اليمن.

وفيما لم تعلن ميليشيا الحوثي مواقع مصرع قياداتها العسكرية، ترجح مصادر عسكرية يمنية أن يكونوا لقوا حتفهم في محافظة الجوف، وآخرون في غارات التحالف التي استهدفت قيادات حوثية في صنعاء.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الجيش الوطني وألوية العمالقة تحقيق تقدم ميداني في محافظات مأرب والجوف، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

في غضون ذلك، تواصل مقاتلات التحالف العربي شن غارات جوية دقيقة على أهداف ومعسكرات حوثية في صنعاء ومحافظات الجوف ومأرب وصعدة شمالي اليمن، معلنة استمرار تنفيذ ضرباتها الجوية المشروعة.

في الأثناء، أعلنت ألوية العمالقة الجنوبية مقتل وإصابة 6 مدنيين، اليوم الأربعاء، إثر سقوط صاروخ حوثي استهدف محطة وقود في مديرية عين شمال غرب محافظة شبوة.

وأشارت إلى أن الفرق الهندسية تواصل نزع مئات الألغام والعبوات الناسفة والصواريخ المفخخة من الطرقات، ومن أمام المنازل والمدارس والمزارع، ومن أماكن الرعي في مديريات عي وبيحان وعسيلان بمحافظة شبوة.

ومنذ أشهر، يدور قتال عنيف حول مدينة مأرب الغنية بالنفط بين ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران من جهة، وقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا المدعومة من قوات التحالف العربي بقيادة السعودية.