اليمن.. التحالف يستهدف قيادات حوثية شمال صنعاء

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، يوم الإثنين، أنه نفذ ضربات جوية على صنعاء، واستهدف ”قيادات إرهابية“ شمال العاصمة.

وأضاف التحالف: ”طائرات (ف-١٥) الهجومية دمرت منصتين لإطلاق الصواريخ الباليستية استخدمت اليوم“.

وقال التحالف في بيان، نقلته وكالة الأنباء السعودية ”واس“، إنه ”استجابة للتهديد والضرورة العسكرية (جرى) بدء ضربات جوية في صنعاء“، مؤكداً: ”استهدفنا قيادات إرهابية شمال العاصمة صنعاء“.

وبين أن ”الموقف العملياتي يتطلب استمرار الضربات استجابة للتهديد“.

وأضاف: ”نطلب من أهلنا في صنعاء الابتعاد عن معسكرات وتجمعات المليشيا الحوثية حرصاً على سلامتهم

وفي وقت سابق من يوم الإثنين، أعلن التحالف، الذي تقوده السعودية، عن تدمير 3 طائرات مسيرة استهدفت المنطقة الجنوبية من المملكة.

وقال التحالف في بيان نقلته ”واس“، إنه تم ”اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية“، مضيفًا ”نتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء“.

وأشار إلى أنه ”رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين“، مبينًا أن ”عددا من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي“.

وكثفت ميليشيات الحوثيين هجماتها على الأهداف المدنية في السعودية، ما دعا التحالف إلى بدء عمليات عسكرية مكثفة لضرب أهداف عسكرية حوثية.

ويوم السبت الماضي، أعلن التحالف عن مقتل 340 عنصرًا من ميليشيات الحوثيين بعشرات عمليات الاستهداف في محافظتي البيضاء، ومأرب.

وقال التحالف في بيان آنذاك، إنه جرى تنفيذ 27 عملية استهداف ضد الحوثيين في البيضاء خلال 24 ساعة، وتدمير 16 آلية عسكرية، ومقتل 150 عنصرًا إرهابيًا.

وفي محافظة مأرب، أعلن التحالف تنفيذ 33 عملية استهداف ضد الحوثيين، وتدمير 21 آلية عسكرية، ومقتل 190 عنصرًا إرهابيًا.

وأكد التحالف العربي، أن الطرق القادمة من محافظتي مأرب والبيضاء إلى مديريات ”حريب، وعين، وبيحان، وعسيلان“ مناطق عمليات، ونطلب من المواطنين اليمنيين عدم استخدام تلك الطرق.

وقال إن ميليشيات الحوثيين أوجدت أزمة الوقود للمتاجرة في السوق السوداء، مشددا على أن أي محاولة عدائية للميليشيات ستترتب عليها استجابة فورية للتهديد.

وحذر التحالف من استمرار محاولات استهداف المدنيين والأعيان المدنية، مبينًا ”أحبطنا محاولات متعمدة وممنهجة من قبل الميليشيات الحوثية لاستهداف المدنيين“.

ولفت التحالف إلى استمراره بمنح تصاريح السفن للموانئ اليمنية وفق إجراءات الحكومة اليمنية، مشيرًا إلى أن السفينة ”CARPE DIEM II“ تحمل 21 ألف طن من الوقود مُنحت تصريح الدخول للحديدة.

وأوضح أن ”236 سفينة تجارية وإغاثية خلال عام أعطيت تصاريح لدخول ميناءي الحديدة والصليف“.